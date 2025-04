Bimba di 7 anni travolta da un’auto pirata fuori da scuola: caccia al conducente in fuga

Nel pomeriggio di ieri, una bambina di sette anni è stata investita da un’auto pirata all’uscita dalla scuola a Villanterio, in provincia di Pavia. L’incidente è avvenuto intorno alle 13:00 in Via Donizetti, mentre la piccola stava tornando a casa. Una Jeep nera, procedendo a bassa velocità, l’ha colpita, ma il conducente non si è fermato a prestare soccorso.





I passanti hanno immediatamente allertato il 118, e i soccorsi sono giunti sul posto alle 12:52, con un’ambulanza e un’automedica. La bambina è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Matteo di Pavia. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi; ha riportato alcune contusioni e potrebbe avere una frattura.

Gli agenti della polizia stradale di Pavia e di Voghera hanno aperto un’indagine per rintracciare il conducente della Jeep nera. Le accuse ipotizzate nei confronti del responsabile sono di omissione di soccorso e lesioni. Attualmente, gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sebbene il punto esatto dell’incidente non sia coperto.

La comunità di Villanterio è sotto shock per l’accaduto, e le autorità stanno facendo il possibile per identificare il colpevole. La sicurezza dei bambini all’uscita dalle scuole è una priorità, e incidenti di questo tipo richiedono un’attenzione immediata e misure preventive adeguate.

L’incidente ha messo in evidenza la necessità di una maggiore sorveglianza nelle aree scolastiche. Le famiglie e gli insegnanti chiedono più controlli e una presenza costante delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei bambini. La speranza è che il responsabile venga presto identificato e che vengano adottate misure per prevenire futuri episodi simili.

Nel frattempo, la bambina è sotto osservazione medica e riceve il supporto della sua famiglia. Le autorità locali stanno collaborando con la polizia per fornire tutte le informazioni necessarie alle indagini. La solidarietà della comunità si è manifestata con messaggi di affetto e sostegno per la piccola e la sua famiglia.

L’episodio ha suscitato un dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme, specialmente in prossimità delle scuole. Le istituzioni stanno valutando l’implementazione di ulteriori misure di sicurezza, come l’installazione di nuovi dispositivi di controllo del traffico e l’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine.