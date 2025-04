Bimba di 8 anni muore a Marigliano: aperta un’indagine, disposta l’autopsia

Una tragica notizia ha sconvolto la comunità di Marigliano, in provincia di Napoli, dove una bambina di soli 8 anni è morta nel pomeriggio di lunedì 28 aprile. L’incidente è avvenuto nei pressi del “Condominio Residenza al Centro”, situato in Corso Umberto I. L’allarme è stato lanciato intorno alle 17:30, portando sul posto diverse pattuglie dei carabinieri locali e un’ambulanza del servizio 118 dell’Asl di Napoli.





Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini standard per chiarire le circostanze della morte. I militari hanno raccolto testimonianze e condotto i rilievi necessari per ottenere un quadro più chiaro della situazione. Sul luogo è intervenuto anche un medico legale che ha effettuato un primo esame esterno sul corpo della bambina. Al momento, l’ipotesi prevalente è quella di un decesso per cause naturali, dato che non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo della piccola.

La notizia della morte improvvisa della bambina ha profondamente colpito la comunità locale, che si è unita nel cordoglio e nel dolore accanto alla famiglia colpita dalla tragedia. La salma della bambina è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti. Solo dopo l’autopsia, il corpo potrà essere restituito alla famiglia per i funerali.

La Procura della Repubblica di Nola è stata informata dell’accaduto e ha disposto l’esame autoptico per chiarire le cause della morte, come prassi in questi casi, data la giovane età della vittima. Sebbene al momento si tratti solo di ipotesi, ulteriori dettagli sulle cause del decesso potranno emergere solo dopo eventuali approfondimenti clinici.

L’intera comunità di Marigliano si trova ora in uno stato di lutto e attesa, sperando che le indagini possano fornire risposte chiare su questo tragico evento. La vicenda ha suscitato un’ondata di solidarietà nei confronti della famiglia colpita dalla perdita, con molti cittadini che si sono stretti intorno ai genitori della bambina in questo momento di dolore.

I carabinieri continuano a lavorare sul caso, cercando di raccogliere tutte le informazioni necessarie per chiudere l’indagine nel minor tempo possibile. La collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità locale è stata fondamentale per garantire che ogni dettaglio venga preso in considerazione.