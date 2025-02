Bimbi di 4 e 2 anni ricoverati per fratture e ferite: fermato il convivente della madre

Due bambini di appena 4 e 2 anni vittime di maltrattamenti e lesioni. La madre e il compagno sotto accusa. Ecco cosa è emerso dall’indagine.





Un caso che lascia senza parole arriva da Cosenza, dove due bambini, rispettivamente di 4 e 2 anni, sono stati ricoverati nel reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale dell’Annunziata per segni evidenti di percosse, fratture e altre lesioni. I piccoli sono stati ricoverati per ben due volte nel mese di gennaio, ma in entrambe le occasioni sono stati dimessi contro il parere dei medici, per decisione della madre.

La situazione è precipitata venerdì 7 febbraio, quando la Procura ha disposto l’arresto del compagno della donna con l’accusa di maltrattamenti e lesioni personali gravi nei confronti dei due minori.

Lesioni sospette e l’intervento dei carabinieri

Il figlio maggiore, ricoverato il 19 e poi il 25 gennaio per un’infiammazione ai genitali, ha rivelato durante i controlli medici una clavicola rotta e lesioni alle costole. Questi riscontri hanno immediatamente allertato i sanitari, che hanno segnalato il caso alle autorità competenti.

Il fratellino più piccolo, invece, è stato ricoverato il 31 gennaio dopo essere stato prelevato dai carabinieri dall’appartamento del convivente della madre. Anche lui presentava segni evidenti di maltrattamenti: una frattura pregressa al braccio ed escoriazioni su diverse parti del corpo.

Questi elementi hanno portato a un primo provvedimento: l’allontanamento della madre e della nonna dalla casa familiare, con un divieto di avvicinamento ai bambini emesso dal PM della Procura di Paola. Entrambe le donne sono ora indagate per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L’indagine si concentra sul compagno della madre

Gli inquirenti, tuttavia, hanno presto spostato la loro attenzione sul compagno della madre, una giovane donna di appena 22 anni. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per un’altra causa, è ora accusato di essere il principale responsabile delle gravi lesioni riportate dai due bambini.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno portato alla raccolta di gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti. Tra gli elementi raccolti figurano testimonianze, documentazione sanitaria e ulteriori riscontri che sembrano confermare l’ipotesi investigativa: sarebbe stato lui a infliggere i maltrattamenti ai piccoli.

Arresto e prossimi sviluppi giudiziari

L’uomo è stato arrestato ed è attualmente in attesa di ulteriori accertamenti giudiziari. Intanto, la comunità locale è sotto shock per quanto accaduto, mentre le autorità continuano a lavorare per garantire giustizia ai due bambini vittime di questa terribile vicenda.