Bimbo aggredito a bastonate al compleanno al parco: finisce in ospedale, denunciati tre minori

Una festa di compleanno si è trasformata in tragedia nel quartiere Fidene a Roma, dove un ragazzino è stato brutalmente aggredito da tre coetanei. L’episodio, avvenuto venerdì 12 settembre 2025 in un parco pubblico, ha richiesto il ricovero urgente della vittima e un delicato intervento chirurgico al volto.

L’aggressione durante la festa

Secondo quanto ricostruito, il bambino stava festeggiando il compleanno quando è stato avvicinato da un gruppo di altri ragazzini. Prima gli insulti, poi la violenza: uno dei tre piccoli aggressori avrebbe impugnato un bastone e lo avrebbe colpito con forza in faccia. Le ferite riportate erano così gravi da rendere necessario un intervento immediato in ospedale.

Le indagini

A denunciare l’accaduto sono stati i comitati di quartiere, che hanno segnalato il caso alle autorità. Gli agenti del Distretto di Fidene hanno identificato i presunti responsabili: tre bambini di 7, 9 e 11 anni, che si trovavano al parco insieme alle rispettive famiglie.

La vicenda è ora al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, che coordina le indagini per accertare le dinamiche e valutare eventuali responsabilità ulteriori.

Un episodio che scuote la comunità

La notizia ha destato forte sconcerto nel quartiere. La giovane età degli aggressori e la violenza dell’attacco hanno acceso l’attenzione delle autorità e dell’opinione pubblica, sollevando interrogativi sulla gestione dei conflitti tra giovanissimi e sul ruolo delle famiglie.

Il bambino ferito, intanto, resta sotto osservazione medica dopo l’intervento, ma le sue condizioni sarebbero in miglioramento.



