Bimbo di 9 anni spara alla mamma dopo una lite: le ultime parole della donna, “Dammi un ultimo abbraccio”





Una tragedia ha scosso il quartiere di Parelheiros, nella zona sud di San Paolo, dove Caline Arruda dos Santos, 37 anni, è deceduta dopo essere stata colpita all’addome da suo figlio di nove anni. L’episodio, avvenuto in un contesto familiare apparentemente normale, ha sollevato interrogativi e preoccupazioni sulla violenza domestica e sul benessere dei minori.





La disputa che ha portato a questo tragico evento è iniziata come una comune lite familiare. Secondo le informazioni raccolte dalla polizia, Caline aveva chiesto al figlio di tornare a casa e smettere di giocare in strada. Il piccolo, tuttavia, si è rifiutato di obbedire. Irritata, la madre lo avrebbe minacciato di raccontare il suo comportamento a un parente se non avesse seguito le sue indicazioni.

La discussione si è svolta nella casa del compagno di Caline, che è anche il patrigno del bambino. Dopo il rimprovero, il bambino, in un gesto inquietante, si è diretto verso la cucina, ha preso un coltello e lo ha nascosto sotto la manica. Con una calma sorprendente, si è avvicinato alla madre, che si trovava accanto alla porta con il figlio maggiore di 19 anni, e l’ha colpita all’addome.

Ferita gravemente, Caline ha trovato la forza di rivolgersi al figlio con un ultimo sussurro: “Vieni qui e dammi un ultimo abbraccio, perché non sopravvivrò.” Queste parole, pronunciate in un momento di grande dolore, riflettono l’amore di una madre anche di fronte a una tragedia inimmaginabile. Dopo aver parlato con il figlio, Caline è crollata a terra, mentre i familiari, in preda al panico, si sono affrettati a cercare aiuto.

Una vicina, nel tentativo di salvarla, ha caricato Caline in auto e l’ha portata d’urgenza al pronto soccorso. Nonostante gli sforzi dei medici all’ospedale di Parelheiros, la donna è morta poco dopo il ricovero, lasciando la famiglia in uno stato di shock e incredulità.

Il bambino, essendo troppo piccolo per essere perseguito penalmente, non è stato portato in commissariato. Secondo la legge brasiliana, i minori di dodici anni non possono essere ritenuti responsabili penalmente. Attualmente, il bambino è stato affidato a una cugina della vittima. Un parente ha dichiarato ai media locali che il piccolo non ha ancora compreso appieno la gravità della situazione: “Sa che sua madre è morta solo perché gliel’ha detto un altro bambino.”

L’intera comunità di Parelheiros è rimasta sconvolta dall’accaduto, e la Polizia Civile ha avviato un’indagine per chiarire i dettagli di questo drammatico caso. Gli investigatori stanno esaminando ogni aspetto della vicenda, cercando di comprendere come sia potuto accadere un evento così tragico in un contesto familiare.

Questo caso ha messo in luce non solo la violenza domestica, ma anche le fragilità legate alla crescita dei minori in situazioni di conflitto. La morte di Caline ha aperto un dibattito sulla necessità di interventi più efficaci per prevenire simili tragedie e garantire un ambiente sicuro per i bambini. Le autorità locali sono chiamate a riflettere su come migliorare il supporto alle famiglie in difficoltà e a garantire che i diritti dei minori vengano rispettati.

La comunità è unita nel dolore per la perdita di Caline Arruda dos Santos, e molti si chiedono come sia possibile che una lite quotidiana possa sfociare in una tragedia così devastante. Le indagini della Polizia Civile continueranno, e si spera che possano fornire risposte a una famiglia distrutta e a una comunità in lutto.



