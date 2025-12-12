Bimbo sbranato dal cane di famiglia a Zante: il pitbull adottato uccide in 30 secondi. L’isola è sconvolta





Ci sono momenti in cui la normalità si frantuma all’improvviso, lasciando solo incredulità e un dolore sordo. Sull’isola di Zante, in Grecia, una tranquilla giornata familiare si è trasformata in un incidente domestico che nessuno avrebbe potuto immaginare. La storia arriva come un pugno allo stomaco, raccontando di come la vita possa cambiare irrevocabilmente nel giro di pochi, fatali secondi.





La scena era quella di una qualsiasi casa con giardino, rifugio di giochi e risate. Una famiglia amante degli animali, con cani, gatti e cavalli, un bambino di 2 anni vivace e abituato alla compagnia dei suoi amici a quattro zampe. Tra loro c’era anche Buddy (nome di fantasia per l’identificazione), un pitbull adottato dalla famiglia stessa, descritto sempre come docile e affettuoso.

Quel pomeriggio, i genitori erano impegnati a riporre la spesa appena fatta. Il piccolo, come faceva spesso, si era allontanato verso il giardino. Un gesto abituale, dettato da una fiducia consolidata. Buddy era legato con una catena, una precauzione normale in una casa con animali. Ma in trenta secondi, tutto è crollato.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’animale si è avventato sul bambino con una violenza improvvisa e inaudita, colpendolo al volto. I soccorsi, arrivati tempestivamente, non hanno potuto fare nulla. Il bambino è morto per le ferite riportate, lasciando la famiglia e l’intera comunità nello sgomento.

La madre, in uno straziante racconto, ripete stancamente un concorso di circostanze che suona come una maledizione. Racconta di un cane che non aveva mai mostrato segni di aggressività, che si faceva accarezzare la pancia dal piccolo e che era parte integrante della famiglia. “Mio figlio gli voleva bene, giocavano insieme”, ha dichiarato con la voce spezzata dal pianto.

Cosa ha innescato quella reazione così improvvisa e letale? La famiglia ipotizza un fattore scatenante esterno. Proprio in quelle ore, nelle campagne circostanti, si sentivano gli spari dei cacciatori e i fischi acuti per richiamare i cani. È possibile che quegli stimoli sonori insoliti e forti abbiano scatenato un riflesso di panico o di predazione nell’animale, alterandone il comportamento in modo imprevedibile. “Se avessi saputo, se avessi anche solo sospettato…”, è il lamento ripetuto della madre, travolta dal rimpianto.

La tragedia ha scosso profondamente l’isola di Zante, una località turistica nota per le sue spiagge e la vita serena. Il caso riapre il dibattito pubblico sulla gestione responsabile di determinate razze canine, sulle precauzioni da adottare in presenza di bambini e sull’imprevedibilità del comportamento animale, anche in soggetti ritenuti perfettamente equilibrati.

Le autorità greche hanno aperto un’indagine per accertare ogni responsabilità, mentre la famiglia è chiusa in un lutto che sembra non avere confini. Questo tragico evento ci ricorda, in modo brutale, che anche nella più radicata fiducia e nella routine domestica più sicura, l’imprevisto può nascondersi. Serve una vigilanza costante e la consapevolezza che gli animali, per quanto amati e conosciuti, rispondono a istinti che a volte possono emergere in modo tragico davanti a una combinazione unica di fattori di stress.



