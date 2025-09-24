“Blocchiamo l’Italia”: annunciato a Montecitorio il nuovo sciopero generale di USB e Global Movement to Gaza Italia





A pochi giorni dallo sciopero generale che ha paralizzato i trasporti e i servizi in numerose città italiane, il sindacato Usb ha lanciato un nuovo appello per una mobilitazione ancora più incisiva. La manifestazione di inizio settimana ha già suscitato un intenso dibattito riguardo ai disagi causati ai pendolari e ai lavoratori, ma ora il sindacato sembra intenzionato a intensificare la propria azione.





Durante una conferenza stampa tenutasi a Montecitorio, un rappresentante di Usb, parte del Global Movement to Gaza Italia, ha annunciato: «Proclameremo un nuovo sciopero generale e questa volta lo faremo senza preavviso. La parola d’ordine ‘blocchiamo tutto’ tornerà in tutto il Paese». Il sindacato ha parlato di un’“agitazione permanente” e ha manifestato l’intenzione di organizzare cento piazze in tutta Italia, con Roma come fulcro centrale della mobilitazione.

Il piano prevede che Piazza dei Cinquecento a Roma diventi un presidio permanente per Gaza, una strategia che mira a garantire una presenza costante sul territorio, con iniziative ripetute in diverse regioni. Questo approccio rappresenta un’evoluzione rispetto alle manifestazioni precedenti, suggerendo che il sindacato è pronto ad affrontare nuove reazioni e polemiche.

Le reazioni politiche non si sono fatte attendere. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha commentato la decisione di Usb con toni decisi: «Da irresponsabili. Non permetteremo che blocchino il Paese e lo portino nel caos». Questa posizione evidenzia la netta opposizione del governo alla linea adottata dal sindacato e lascia presagire ulteriori dichiarazioni ufficiali nelle ore a venire. La distanza tra le parti è palpabile e alimenta un dibattito già acceso.

Il precedente sciopero, avvenuto solo due giorni fa, aveva avuto un impatto significativo sulla vita quotidiana degli italiani, causando il fermo dei mezzi pubblici, ritardi nei collegamenti ferroviari e aerei, e rallentamenti in alcuni porti. Le polemiche erano state immediate, con cittadini e associazioni divisi tra chi sosteneva la necessità di dare visibilità alla situazione di Gaza e chi denunciava i disagi subiti dalla popolazione comune. In questo contesto, la nuova decisione di Usb si inserisce come un elemento destinato a influenzare le prossime settimane.

I sindacati, attraverso il loro rappresentante, hanno ribadito l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla situazione a Gaza, affermando che l’azione di protesta non è solo un modo per esprimere solidarietà, ma anche per richiamare l’attenzione sulle responsabilità del governo italiano in merito alla questione. La scelta di non fornire preavviso sullo sciopero generale è stata giustificata come un modo per rendere la mobilitazione più incisiva e sorprendente.

In risposta alle critiche, il sindacato ha sottolineato che l’agitazione permanente è necessaria per garantire che la questione di Gaza non venga dimenticata nel dibattito pubblico. «Organizzeremo 100 piazze per Gaza», ha dichiarato il rappresentante di Usb, evidenziando l’importanza di una mobilitazione che coinvolga attivamente la popolazione in tutto il Paese.

La reazione del governo e delle forze politiche è attesa con interesse, poiché la tensione tra le istanze sindacali e le posizioni governative sembra destinata a crescere. La posizione di Salvini e la sua definizione delle azioni del sindacato come irresponsabili potrebbero innescare ulteriori conflitti, sia politici che sociali.

Con l’attenzione rivolta a Gaza e alle conseguenze delle azioni di protesta, la situazione rimane fluida. La volontà di Usb di trasformare la protesta in un movimento continuo potrebbe portare a nuove mobilitazioni e a un confronto diretto con le istituzioni. Con il governo che si oppone fermamente alle iniziative del sindacato, le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per il futuro delle relazioni tra i sindacati e l’esecutivo.



