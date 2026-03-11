“Mia moglie usciva ogni notte alle 3… poi la seguii”





La prima volta che successe pensai fosse solo insonnia.





Mi svegliai alle tre di notte e il lato del letto di Laura era vuoto. La casa era immersa nel silenzio. Nessuna luce accesa. Nessun rumore.

Guardai fuori dalla finestra e notai subito una cosa strana: la sua macchina non era nel vialetto.

Quando tornò, circa due ore dopo, entrò in camera con passo leggero. Si infilò sotto le coperte.

“Non riuscivo a dormire,” disse piano. “Sono andata a fare un giro.”

Non ci pensai troppo.

Ma la settimana dopo successe di nuovo.

Stessa ora.

Stesso silenzio.

Stessa scusa.

Alla quarta volta capii che qualcosa non tornava.

Così una notte decisi di restare sveglio. Finsi di dormire e aspettai.

Alle 3:07 precise Laura si alzò dal letto con una delicatezza quasi studiata. Si vestì al buio, prese le chiavi e uscì.

Aspettai mezzo minuto e poi la seguii.

La sua macchina percorse strade che non facevamo mai. Alla fine arrivò davanti a una vecchia casa abbandonata alla periferia della città.

Parcheggiò.

E qualcuno era già lì.

Un uomo alto, fermo davanti al cancello arrugginito.

Sentii lo stomaco stringersi.

Tradimento.

Era l’unica spiegazione che riuscivo a trovare.

Li osservai da lontano.

Quando Laura si avvicinò, l’uomo disse qualcosa che non riuscii a sentire. Ma vidi chiaramente il volto di mia moglie cambiare.

Cominciò a piangere.

Non sembrava la reazione di una donna che incontra un amante.

Restarono a parlare per venti minuti.

Poi l’uomo tirò fuori una busta. Gliela consegnò.

Laura la prese con le mani tremanti.

“Lui non deve scoprirlo… non ancora,” disse.

Quelle parole mi colpirono come un pugno.

“Lui” ero io.

Tornammo a casa separatamente.

Lei entrò in camera fingendo di dormire. Io rimasi sveglio tutta la notte fissando il soffitto.

La mattina dopo, mentre faceva la doccia, vidi la sua borsa sul tavolo.

La busta era lì.

Esitai qualche secondo.

Poi la aprii.

Dentro c’era una fotografia ingiallita dal tempo.

Tre persone.

Laura, molto più giovane.

Lo stesso uomo della notte precedente.

E un bambino di circa cinque anni.

Sul retro della foto c’era scritto:

“Il giorno in cui abbiamo promesso di proteggerlo.”

Le mani iniziarono a tremarmi.

Non avevo mai visto quel bambino.

Non ne avevamo mai parlato.

Quella sera aspettai che tornasse dal lavoro.

Appoggi ai la foto sul tavolo.

Laura entrò in cucina e rimase immobile.

Il colore le sparì dal volto.

“Chi è quel bambino?” chiesi.

Lei rimase in silenzio per lunghi secondi.

Poi sussurrò qualcosa che cambiò tutto.

“Prima di conoscerti… ho avuto un figlio.”

Il silenzio riempì la stanza.

“E dov’è adesso?” chiesi.

Laura abbassò gli occhi.

“La persona che hai visto… è suo padre.”

Sentii il cuore accelerare.

“E perché lo incontri di notte?”

Laura alzò lentamente lo sguardo.

Gli occhi lucidi.

“Perché nostro figlio… vuole incontrarti.”

Rimasi immobile.

“Quanti anni ha?” domandai.

Laura esitò.

Poi disse piano:

“Sedici.”

Da quella notte non ho più dormito tranquillo.

Perché continuo a chiedermi una cosa.

Se davvero voleva proteggermi dalla verità…

o se c’è ancora qualcosa che non mi ha detto.



