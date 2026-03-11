Nuovo femminicidio a Messina: donna uccisa a coltellate in casa, arrestato l’ex compagno





Il corpo senza vita di Daniela Zinnanti, una donna di 50 anni, è stato rinvenuto nella serata di martedì 10 marzo all’interno della sua abitazione situata in via Lombardia, nella zona sud di Messina. La donna è stata brutalmente uccisa con numerose coltellate, che non le hanno lasciato scampo.





Secondo le prime ricostruzioni, il principale indiziato sarebbe l’ex compagno della vittima, un uomo di 67 anni. Quest’ultimo è stato fermato e condotto presso gli uffici della questura di Messina, dove è stato sottoposto a un lungo interrogatorio da parte degli investigatori della Squadra Mobile. Durante l’interrogatorio, l’uomo avrebbe confessato il delitto, portando così al suo arresto immediato. Attualmente si trova detenuto nel carcere di Gazzi.

Le indagini preliminari hanno rivelato che Daniela Zinnanti è stata accoltellata in diverse parti del corpo. Gli agenti della Squadra Mobile e gli esperti della polizia scientifica hanno effettuato accurati rilievi sia all’interno dell’appartamento della vittima sia nelle aree circostanti, nel tentativo di rinvenire l’arma del delitto. Al momento, tuttavia, il coltello utilizzato per il crimine non è stato ancora ritrovato.

Per fare ulteriore luce sulla dinamica dei fatti, gli inquirenti hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nel condominio e nelle vicinanze. Questi video potrebbero fornire dettagli utili per ricostruire i movimenti dell’aggressore prima e dopo l’omicidio.

Sul luogo del delitto sono intervenuti anche il magistrato di turno e il medico legale, che hanno eseguito una prima ispezione sul corpo della vittima. I risultati preliminari confermano che Daniela Zinnanti è stata colpita ripetutamente con un’arma da taglio, in un attacco che non le ha lasciato possibilità di sopravvivenza.

Il caso ha scosso profondamente la comunità di Messina, già provata da altri episodi di violenza domestica negli ultimi anni. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire il contesto che ha portato a questo tragico evento. Secondo alcune indiscrezioni, la relazione tra la vittima e il suo ex compagno era terminata da tempo, ma non si esclude che possano esserci stati episodi di conflitto o tensione tra i due anche dopo la separazione.

La polizia invita chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti per contribuire alle indagini. Nel frattempo, gli investigatori continuano a lavorare senza sosta per raccogliere tutti gli elementi necessari a chiarire ogni aspetto della vicenda.

Il femminicidio di Daniela Zinnanti rappresenta l’ennesimo episodio di violenza contro le donne in Italia, riaccendendo il dibattito sulla necessità di misure più incisive per prevenire e contrastare questi crimini.



