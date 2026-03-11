Affari Tuoi, la mossa di Brenda spiazza Stefano De Martino: “Che coraggio!”





La puntata di “Affari Tuoi” andata in onda martedì 10 marzo ha visto come protagonista Brenda, biologa nutrizionista originaria di Chieti, che ha regalato al pubblico di Rai1 una delle partite più emozionanti della stagione. La concorrente ha partecipato al programma rappresentando l’Abruzzo, accompagnata dalla madre, che l’ha sostenuta durante ogni fase della sua avventura televisiva.





La partita ha avuto inizio con la scelta del pacco numero 9, che Brenda ha deciso di mantenere fino alla conclusione. Il primo tiro si è rivelato fortunato, portando all’eliminazione del pacco da 15mila euro. Successivamente, il gioco ha regalato un momento di intrattenimento con l’ingresso di Martina Miliddi, chiamata a esibirsi in studio con una coreografia. Nel frattempo, Stefano De Martino ha annunciato che la canzone “Per sempre sì” di Sal Da Vinci diventerà la nuova colonna sonora dei balletti in trasmissione, sottolineando: “Se lo merita, è una grande hit”.

La progressione della partita ha visto la concorrente eliminare pacchi di basso valore con sicurezza. La prima offerta del “dottore”, pari a 39mila euro, è stata rifiutata da Brenda, decisa a proseguire. Tra i pacchi aperti, è comparso anche quello con il personaggio di Gennarino, ma il premio associato di 3.000 euro non era più disponibile dopo i primi sei tiri. Con il passare dei turni, il gioco si è fatto sempre più intenso: erano rimasti cinque pacchi blu, cinque rossi e un pacco nero. L’offerta successiva è salita a 44mila euro, ma la concorrente ha preferito continuare. Purtroppo, la fortuna non è stata sempre dalla sua parte: Brenda ha eliminato il pacco da 75mila euro, seguito da quello da 100mila e infine da quello da zero euro. Quest’ultimo ha dato il via a un balletto sulle note di “Esibizionista”, brano che sarà presto sostituito dalla canzone vincitrice di Sanremo 2026.

Nonostante l’offerta del dottore fosse scesa a 35mila euro, Brenda ha deciso di andare avanti: “Ho promesso ai miei pazienti che li avrei accolti in un posto più grande che potesse diventare casa per loro. Quindi vado avanti”, ha dichiarato con determinazione. Il pacco numero 5, assegnato al Piemonte, ha purtroppo eliminato il premio da 300mila euro. A quel punto, i pacchi rimasti in gioco erano tre: quello da 30mila euro, quello da 200mila euro e il pacco nero. L’offerta successiva è scesa ulteriormente a 20mila euro, ma né Brenda né sua madre hanno accettato.

La tensione è aumentata con l’eliminazione del pacco da 10 euro e un’altra offerta da 25mila euro rifiutata dalla concorrente. Alla fine sono rimasti in gioco il pacco da 20 euro, il pacco nero e quello contenente i 200mila euro. Il dottore ha proposto un cambio, ma su consiglio di Lupo e Thanat, Brenda ha preferito mantenere la sua scelta iniziale. Il colpo di scena si è verificato quando il pacco nero, che conteneva 50mila euro, è stato eliminato. A quel punto, l’offerta finale del dottore è stata di 60mila euro, ma dopo un breve momento di riflessione la concorrente ha deciso di rischiare ulteriormente.

La scelta si è rivelata vincente: il pacco numero 9, scelto fin dall’inizio e conservato fino alla fine della partita, conteneva il premio più alto rimasto in gioco, pari a 200mila euro. La vincita ha suscitato l’ammirazione di Stefano De Martino, che le ha rivolto parole di stima: “Complimenti per il coraggio”. Con questa cifra significativa, Brenda potrà realizzare il sogno di offrire ai suoi pazienti uno spazio più ampio e accogliente per le sue attività professionali.

La puntata si è conclusa con grande entusiasmo in studio e con una vittoria che ha premiato la determinazione e la capacità di rischio della biologa nutrizionista abruzzese.



