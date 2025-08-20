Boeing in fiamme in volo, atterraggio d’emergenza a Brindisi. Partenza da Corfù





Un aereo di linea della Condor Airlines, con a bordo 273 passeggeri, ha subito un incendio a un motore poco dopo il decollo da Corfù, costringendo il pilota a effettuare un atterraggio d’emergenza a Brindisi. I passeggeri, visibilmente scossi, hanno descritto momenti di panico, con molti che hanno inviato messaggi di addio ai propri cari, convinti che l’aereo stesse per precipitare. Testimoni hanno riferito di un forte rumore, simile a uno scoppio, seguito da fiamme visibili dal motore e fumo proveniente dai finestrini.





Il Boeing ha effettuato una brusca inversione di rotta prima di atterrare in sicurezza a Brindisi, dove alcuni passeggeri hanno dovuto trascorrere la notte al terminal. La Condor Airlines ha minimizzato l’incidente, attribuendo le fiamme a una “perturbazione del flusso d’aria” che avrebbe reso più visibile una normale reazione della camera di combustione, sottolineando che i passeggeri non hanno mai corso reali pericoli. La compagnia ha spiegato che il dirottamento a Brindisi è stato deciso per precauzione a seguito di un’indicazione di un parametro fuori dal range normale. I racconti dei passeggeri, tuttavia, descrivono un’esperienza traumatica, con fiamme e rumori che hanno alimentato il terrore a bordo.

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze, nonostante l’esito positivo dell’atterraggio, che ha evitato conseguenze più gravi per i passeggeri e l’equipaggio.

.

Eine Condor-Maschine auf dem Flug von Korfu nach Düsseldorf hat am Samstagabend außerplanmäßig im italienischen Brindisi landen müssen. Wie der WDR berichtet, hatte das rechte Triebwerk der Boeing 757 Probleme, wobei Augenzeugen Feuerstrahlen beobachtet haben sollen. pic.twitter.com/4tISt4WXTj — World Today (@PeterPan1125938) August 17, 2025



