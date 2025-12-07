Bologna sotto shock: branco di giovani aggredisce disabile per strada, insulti e botte senza pietà





Un episodio di violenza gratuita ha sconvolto la periferia di Bologna venerdì pomeriggio intorno alle 16. Un uomo di 52 anni con disabilità congenita, noto e benvoluto nel quartiere Corticella per il suo impegno all’oratorio di San Savino, è stato accerchiato vicino alla fermata dell’autobus in via Bentini. I giovani, descritti come 3-5 ragazzi di origine nordafricana o centrafricana tra i 20 anni, hanno iniziato con derisioni e insulti per passare poi a schiaffi e un pugno in faccia che gli ha provocato uno spaccato al labbro.





La vittima ha tentato di reagire, ma la situazione è degenerata fino all’intervento di passanti che hanno chiamato i soccorsi, facendo fuggire gli aggressori. Il personale della vicina farmacia Corticella ha prestato le prime cure, mentre arrivavano i genitori, gli educatori dell’oratorio e i carabinieri della stazione locale. I militari stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza private lungo la via per identificare i responsabili, con l’ipotesi di un possibile tentativo di rapina ancora al vaglio.

Il sindaco Matteo Lepore ha condannato l’accaduto definendolo un episodio di violenza vile: Di fronte a questo grave episodio voglio rivolgere un ringraziamento ai cittadini che sono intervenuti allertando i carabinieri e a quanti con affetto e grande spirito di comunità si stanno stringendo attorno alla vittima. Sono sicuro che le forze dell’ordine riusciranno presto ad individuare i responsabili. A Bologna non ci sia spazio per la mancanza di rispetto e la violenza. Anche Galeazzo Bignami, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, ha espresso ferma condanna chiedendo rapidi arresti.



