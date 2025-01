Bufera al Grande Fratello: il ripescaggio di ex concorrenti scatena il pubblico, tra accuse di ingiustizia e polemiche sui voti

Il recente ripescaggio al Grande Fratello di alcuni ex concorrenti ha acceso forti polemiche tra il pubblico, con accuse di scarsa trasparenza e critiche al regolamento. La decisione del Grande Fratello di ripescare alcuni ex concorrenti eliminati sta scatenando un vero e proprio caso mediatico. Durante la puntata del 20 gennaio 2025, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato che sei ex partecipanti avranno l’opportunità di rientrare in gioco, lasciando però al televoto la scelta dei quattro che rientreranno definitivamente nella Casa. Tra i nomi più discussi spiccano quelli di Helena Prestes e Jessica Morlacchi, il cui ritorno ha diviso pubblico e concorrenti.





Le tensioni nella Casa: proteste contro i ripescati

All’interno della Casa, la notizia del ripescaggio ha generato forti tensioni. Il concorrente Luca Calvani ha espresso il suo disappunto, dichiarando:

“Lei si è sottratta, una che si ritira, si ritira!”, riferendosi a Jessica Morlacchi, che aveva deciso di abbandonare volontariamente il reality.

Anche Lorenzo Spolverato ha manifestato il suo malcontento, soprattutto per il possibile ritorno di Helena Prestes, con la quale aveva avuto rapporti conflittuali. Lorenzo ha persino ventilato l’ipotesi di abbandonare il programma qualora la modella brasiliana rientrasse.

Il pubblico si divide: tra sostegno e accuse di farsa

Fuori dalla Casa, il pubblico si è diviso. Da un lato, i fan di Helena si sono mobilitati sui social per sostenere il suo ripescaggio, ritenendo la sua eliminazione ingiusta. Dall’altro, una parte consistente di spettatori ha criticato duramente la decisione, definendola una mossa strategica della produzione per aumentare gli ascolti.

Sui social sono apparsi commenti come:

“Prima spendiamo soldi per eliminarli e poi li fate rientrare: una vergogna!”

“Questa sera il Grande Fratello è diventato la ‘Grande Farsa’.”

“Avete fatto votare per mesi inutilmente, rubando tempo e soldi al pubblico.”

Alcuni utenti hanno sottolineato la disparità di trattamento, accusando il programma di non rispettare il pubblico né i concorrenti rimasti in gioco:

“Non c’è giustizia: sono stati eliminati, hanno avuto accesso a informazioni esterne, e ora rientrano freschi e preparati. FOLLIA!”

L’intervento del Codacons: dubbi sulla trasparenza del televoto

A peggiorare la situazione, è arrivato anche l’intervento del Codacons, che ha denunciato presunte irregolarità nel televoto, definendo il programma “totalmente finto”. L’associazione ha sollevato dubbi sulla trasparenza delle votazioni, alimentando ulteriormente il malcontento tra il pubblico e aumentando le polemiche sulla legittimità del ripescaggio.

Un’edizione al centro delle critiche

Le polemiche legate al ripescaggio rischiano di compromettere la reputazione di questa edizione del Grande Fratello, già segnata da tensioni e malumori. Il pubblico si aspetta chiarimenti dalla produzione, mentre molti spettatori minacciano di abbandonare il programma.

La decisione finale del televoto, che sarà annunciata nelle prossime puntate, non solo decreterà chi rientrerà nella Casa, ma potrebbe anche decidere il destino del reality stesso, sempre più accusato di aver perso la fiducia del pubblico.