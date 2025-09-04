Cade con l’auto dalla scogliera a Torre a Mare, muore una 21enne davanti ai passanti





Che shock stamattina a Torre a Mare, proprio alla periferia sud di Bari. Una ragazza di 21 anni è morta annegata dopo che la sua macchina è volata giù dalla scogliera di Grotta della Regina, finendo dritta in acqua. Tutto davanti a una folla di passanti che, onestamente, sono rimasti a bocca aperta, terrorizzati. Nonostante qualcuno abbia chiamato i soccorsi subito, per la povera ragazza al volante – era sola in macchina – non c’è stato verso di salvarla.





Pare fosse intorno alle 11:30 quando, secondo chi era lì e ha visto la scena, la macchina è partita dritta sullo sterrato del molo, ha saltato strada e scogli e si è tuffata in mare. Tempo due secondi e la macchina era già sotto. I vigili del fuoco, la guardia costiera, pure i carabinieri sono arrivati a razzo, ma quando sono riusciti a tirare fuori la ragazza, ormai era troppo tardi. I medici del 118 hanno solo potuto constatare il decesso. Una roba che ti lascia davvero senza parole.

Il corpo della ragazza, a quanto sembra, sarebbe riemerso da solo dopo che il parabrezza si è rotto, lasciandola uscire dall’abitacolo della Toyota. I sommozzatori l’hanno recuperata mentre galleggiava tra le onde e gli scogli. Grazie alla targa e ai documenti, le forze dell’ordine hanno scoperto chi era: una 21enne pugliese, ma che viveva vicino Milano.

Sul perché sia successo tutto questo, ancora un mistero. Gli investigatori stanno cercando di capire se sia stato un incidente oppure qualcosa di intenzionale. E, boh, per ora sembra che sia più probabile la seconda ipotesi. Alcuni testimoni hanno raccontato che l’auto avrebbe accelerato di colpo, sgommando, prima di buttarsi giù dalla scogliera.

Che dire, una storia che lascia l’amaro in bocca.



