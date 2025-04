Cade dal balcone al terzo piano dopo una festa a casa del cugino: morto 20enne a Legnano

Nelle prime ore di oggi, domenica 20 aprile, un tragico evento ha scosso Legnano, nella Città Metropolitana di Milano. Un ragazzo di 20 anni è deceduto dopo essere precipitato dal terzo piano di un appartamento situato in via Grigna. La polizia di Stato sta attualmente indagando su quanto accaduto.





Le prime ricostruzioni suggeriscono che il giovane, originario della Costa d’Avorio, si trovasse nell’appartamento di un cugino per partecipare a una festa che si era protratta per tutta la notte. Alcuni testimoni, ascoltati dagli investigatori del Commissariato locale, hanno riferito che l’evento si sarebbe svolto fino alle prime luci dell’alba, e non è escluso che il ragazzo avesse consumato una notevole quantità di alcol.

L’incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino, giorno di Pasqua. Il giovane si sarebbe sporto dalla finestra del soggiorno, probabilmente nel tentativo di recuperare qualcosa, quando, forse a causa di una perdita di equilibrio, è precipitato. I soccorsi, giunti rapidamente sul posto con un’ambulanza e un’automedica del 118, hanno trovato il ragazzo in condizioni critiche. Purtroppo, nonostante gli sforzi, è deceduto poco dopo l’arrivo dei sanitari.

Al momento, l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è quella di una caduta accidentale, forse correlata all’abuso di alcol. In casa erano presenti altri giovani, coetanei della vittima, ma nessuno di loro risulterebbe coinvolto direttamente nell’incidente. La polizia, infatti, non ha preso provvedimenti nei loro confronti.