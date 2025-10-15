Cade dal balcone di casa mentre pulisce i vetri: donna muore sul colpo a Firenze





Questa mattina, un tragico incidente domestico ha scosso la comunità di Scandicci, in provincia di Firenze, dove una donna di 68 anni ha perso la vita dopo essere precipitata dal primo piano della propria casa. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi increduli dei vicini, che sono accorsi dopo aver udito un forte rumore seguito da grida disperate.





Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava da sola nell’abitazione al momento della caduta. Stava svolgendo le normali attività domestiche, precisamente pulendo i vetri. Questo gesto quotidiano si è trasformato in una tragedia, lasciando la comunità colpita e incredula. Quando i soccorsi del 118 sono giunti sul posto, la situazione appariva già disperata. Nonostante gli sforzi dei medici per rianimarla, non c’è stato nulla da fare: la caduta si è rivelata fatale.

Una vicina, ancora scossa dall’accaduto, ha raccontato: “Ho sentito le sirene e poi ho capito che era successo qualcosa di grave. La conoscevamo tutti, era una persona gentile e riservata. Pensare che è successo mentre faceva una cosa così normale, come pulire i vetri, è terribile.” Le parole della testimone esprimono il dolore e la sorpresa che hanno colpito chi conosceva la vittima, che era ben voluta nella comunità.

I carabinieri sono intervenuti sul luogo dell’incidente per avviare le indagini e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Al momento, le autorità stanno cercando di chiarire ogni dettaglio della tragedia, esaminando la scena e ascoltando i testimoni. La comunità si è unita nel cordoglio per la perdita di una persona che, secondo i racconti dei vicini, era sempre pronta a offrire un sorriso e una parola gentile.

L’incidente di Scandicci ha riacceso l’attenzione sui rischi associati alle attività domestiche, in particolare per le persone anziane. Gli esperti sottolineano l’importanza di adottare precauzioni quando si svolgono lavori in casa, soprattutto quelli che richiedono l’uso di scale o che comportano il rischio di cadute. La sicurezza domestica è un tema cruciale, e questo tragico evento serve da promemoria per tutti.



