Il papà muore prima della nascita del figlio: il gesto della madre ogni compleanno commuove il web





Nel 2020, Jody Terrence Murphy è morto serenamente nel sonno a soli 39 anni, solo due mesi dopo che lui e il suo compagno, Alex Leggatt, hanno saputo di aspettare un bambino.





Più tardi quell’anno nacque il loro figlio Malone. Crescerebbe senza mai incontrare suo padre di persona.

Nei mesi successivi, Alex affrontò la straziante realtà di diventare madre single mentre era ancora in lutto. Ha persino incontrato sfide di scartoffie quando ha cercato di includere il nome di Jody sul certificato di nascita di Malone un altro doloroso promemoria della sua assenza.

Ma nonostante tutto, ha fatto una promessa tranquilla: la presenza di Jody sarebbe rimasta parte della vita del figlio.

Ogni anno, nel giorno del compleanno di Malone, Alex lo porta alla tomba di suo padre con dei regali che lei dice “di papà”. Le foto di Malone che apre gioiosamente i regali, tra cui un giocattolo Spider-Man, hanno toccato migliaia di persone online.

Per Alex, la tradizione non consiste nel rimuginare nella perdita. Si tratta di preservare la connessione. Si tratta di garantire che suo figlio cresca sapendo che anche se suo padre non è fisicamente qui, il suo amore lo circonda ancora.

Perché l’amore non scompare. E Malone saprà sempre di essere amato.



