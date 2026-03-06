BigMama è tornata in Italia: partenza da Dubai insieme a un gruppo di italiani





Bigmama è tornata in Italia dopo i giorni di incertezza vissuti all’estero. La cantante viaggiava su uno dei sette voli arrivati oggi dagli Emirati Arabi Uniti, predisposti per riportare nel Paese i cittadini rimasti bloccati nell’area. L’artista ha comunicato il rientro con un aggiornamento pubblicato su Instagram, dove ha scritto: “Siamo a casa”. L’arrivo è avvenuto all’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo.





Nei giorni precedenti, la cantante aveva riferito attraverso i propri canali social di non riuscire a rientrare, condividendo l’evoluzione della situazione e descrivendo le difficoltà legate ai collegamenti aerei. Il rientro odierno è maturato nel quadro di un’operazione più ampia che ha coinvolto numerosi connazionali, organizzata per far fronte ai disagi generati dall’inasprimento delle tensioni nell’area mediorientale e alle conseguenti ripercussioni sul traffico aereo.

Il volo su cui si trovava Bigmama rientra infatti tra quelli programmati per assicurare il ritorno in Italia di molte persone rimaste ferme negli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto riportato, lo scenario di riferimento è quello successivo all’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, a cui Teheran ha reagito con il lancio di missili e droni. Gli effetti di questa escalation hanno interessato anche gli Emirati Arabi Uniti, contribuendo a blocchi, dirottamenti e riprogrammazioni dei voli.

Nella giornata di oggi, Bigmama è stata una delle 1770 persone partite verso l’Italia nell’ambito del piano di rientro. I collegamenti disponibili erano sette, predisposti per accelerare il ritorno dei cittadini in attesa. L’operazione è stata resa possibile grazie al supporto del Ministero degli Esteri, che, secondo quanto riferito, ha mantenuto contatti continuativi con le linee aeree operative tra Dubai e Abu Dhabi. L’obiettivo indicato è quello di favorire ulteriori partenze, così da permettere anche ad altri italiani ancora fermi negli aeroporti o in strutture ricettive di poter raggiungere il Paese.

L’attenzione mediatica attorno alla vicenda è cresciuta in particolare dopo i contenuti pubblicati dall’artista nei giorni scorsi. Nella serata di sabato 28 febbraio, la cantante aveva diffuso alcuni video dai social in cui spiegava cosa stava accadendo a Dubai, dove si trovava dopo aver effettuato scalo rientrando da un viaggio alle Maldive. In quelle ore, l’artista aveva raccontato di essere scossa e spaventata, descrivendo la percezione del pericolo e l’incertezza sui tempi del rientro.

Nel suo appello, Bigmama aveva dichiarato: “Sentiamo i missili sulla testa, stiamo vivendo un incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, dovete cercare di muovere tutte le forze possibili”. Successivamente aveva aggiunto: “Non ho mai chiesto niente, ma ho troppa paura. Voglio solo tornare a casa”. Le parole pubblicate sui social avevano evidenziato il disagio condiviso da altre persone bloccate nella stessa area, alle prese con la sospensione o la modifica dei collegamenti aerei.

L’artista aveva inoltre riferito un episodio collegato al proprio itinerario, spiegando che il volo su cui viaggiava era stato dirottato nel deserto nei pressi di Dubai, in una zona dove l’atterraggio non era inizialmente previsto. Nello stesso racconto aveva precisato: “Siamo stati portati in hotel, ma dobbiamo fare attenzione”. Le dichiarazioni, diffuse online, hanno anticipato l’esito della giornata odierna, conclusasi con l’atterraggio in Italia.



