Peluche rubati davanti al Monaldi, la donna si giustifica: “Lo fanno tutti”





Solo un giorno dopo i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto in seguito a un trapianto di cuore non riuscito presso l’ospedale Monaldi di Napoli, un gesto inaspettato ha scosso i presenti. Durante la trasmissione “Ore 14” su Rai Due, è stato raccontato un episodio che ha lasciato tutti senza parole. Una giornalista, in collegamento dall’esterno dell’ospedale, ha descritto quanto accaduto: una donna si è avvicinata al luogo in cui erano stati deposti fiori e peluche in memoria del bambino e ha sottratto uno dei pupazzi. Alla domanda della giornalista sul motivo del suo gesto, la donna avrebbe risposto: “Tanto lo fanno tutti”. Questo comportamento ha suscitato indignazione, considerando il contesto di dolore e rispetto per la memoria del piccolo.





Nel frattempo, l’indagine sulla tragica morte del piccolo Domenico Caliendo continua. Sette medici dell’ospedale Monaldi sono attualmente indagati per il caso. L’autopsia, effettuata prima delle esequie, ha escluso che il cuore trapiantato al bambino fosse stato danneggiato durante la fase di espianto presso l’ospedale di Bolzano. Tuttavia, ulteriori verifiche saranno necessarie per chiarire le cause che hanno portato al decesso.

Gli specialisti hanno prelevato campioni dai due cuori coinvolti nel caso: quello trapiantato al bambino e quello che gli era stato rimosso. Questi campioni saranno sottoposti a esami approfonditi presso il Policlinico di Bari il prossimo 28 aprile. Si tratta di un passaggio cruciale per determinare eventuali responsabilità e comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Il caso ha sollevato molte domande e attirato l’attenzione pubblica, non solo per le dinamiche mediche ma anche per gli aspetti umani legati alla vicenda. Il dolore della famiglia e la solidarietà della comunità sono stati manifestati attraverso l’omaggio floreale e i peluche depositati davanti all’ospedale Monaldi, un gesto simbolico per ricordare il piccolo Domenico.

La vicenda del furto del peluche, seppur apparentemente marginale rispetto alla gravità della situazione generale, ha acceso ulteriormente i riflettori sull’importanza di rispettare i momenti di lutto e sulle reazioni umane di fronte alla tragedia. La frase pronunciata dalla donna, “Tanto lo fanno tutti”, ha suscitato dibattiti e riflessioni sul senso civico e sull’empatia in situazioni delicate come questa.

Mentre si attende il proseguimento delle indagini giudiziarie e dei test sui campioni necroscopici, il ricordo di Domenico Caliendo rimane vivo nella comunità. La speranza è che la verità emerga presto e che episodi spiacevoli come quello accaduto all’esterno dell’ospedale non si ripetano più, nel rispetto della memoria del bambino e del dolore della sua famiglia.



