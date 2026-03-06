Si sente male e raggiunge in auto l’ospedale di Olbia: muore prima di riuscire a scendere





Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Olbia, dove un uomo di 46 anni, Fabio Balzano, ha perso la vita a causa di un malore improvviso. La tragedia si è consumata nei parcheggi dell’ospedale Giovanni Paolo II, dove l’uomo è stato rinvenuto senza vita all’interno della sua auto.





Secondo le prime ricostruzioni, Fabio Balzano, residente nella città sarda e impiegato presso l’aeroporto locale, avrebbe accusato un malessere mentre si trovava alla guida della sua vettura. Nonostante il tentativo di dirigersi verso l’ospedale per cercare aiuto, non è riuscito a scendere dall’auto né a chiedere soccorso.

Sono stati i colleghi di lavoro di Balzano a lanciare l’allarme. Non avendo avuto sue notizie per diverse ore, hanno deciso di cercarlo, arrivando fino al parcheggio dell’ospedale. Qui lo hanno individuato nella sua macchina, privo di sensi. Per cercare di aiutarlo, hanno rotto il vetro del veicolo e allertato immediatamente il personale del pronto soccorso.

Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei sanitari, purtroppo non c’è stato nulla da fare: il decesso era già avvenuto da diverse ore. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri del reparto territoriale di Olbia, che hanno effettuato gli accertamenti necessari per chiarire le circostanze dell’accaduto. Dai primi rilievi è emerso che la causa della morte è stata un malore improvviso. La salma è stata successivamente restituita alla famiglia.

La vicenda ha lasciato sgomenti i colleghi e gli amici dell’uomo, che lo ricordano come una persona stimata sul posto di lavoro e benvoluta da tutti. Fabio Balzano lavorava presso l’aeroporto della città, dove era conosciuto per la sua professionalità e cordialità.

Questo tragico evento sottolinea quanto sia importante riconoscere tempestivamente i segnali di un malessere e chiedere aiuto senza indugi. Tuttavia, in situazioni come quella vissuta da Balzano, il tempo può giocare un ruolo cruciale, rendendo spesso impossibile intervenire in modo efficace.



