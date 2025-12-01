Cade dal cavalcavia e si schianta sui binari a Piacenza: due feriti, treno fermato in tempo





Questa mattina, un incidente drammatico si è verificato a Caorso, in provincia di Piacenza, quando un’auto, una Fiat Punto con a bordo due persone, è precipitata da un cavalcavia ferroviario, schiantandosi sui binari sottostanti. Fortunatamente, un treno locale stava sopraggiungendo in quel momento, ma il macchinista è riuscito a fermarsi in tempo, evitando una tragedia ancora più grave. Le due persone coinvolte nell’incidente hanno riportato ferite gravi e sono state trasportate in codice di massima urgenza all’ospedale.





L’incidente è avvenuto sulla linea ferroviaria Piacenza-Cremona, nella località di Polignano di Caorso. A causa dell’accaduto, la circolazione dei treni è stata interrotta per consentire l’intervento dei soccorsi e la rimozione del veicolo coinvolto. Le vittime, due cittadini pachistani, erano appena usciti dal lavoro in un’azienda della zona e stavano percorrendo la strada provinciale 20. Secondo le prime ricostruzioni, per motivi ancora da chiarire, l’auto ha sbandato improvvisamente, rompendo un parapetto in mattoni e precipitando sui binari, dove si è capovolta.

Il macchinista del treno, accortosi del pericolo, è riuscito a fermare il convoglio a circa duecento metri dal luogo dell’incidente. Dopo l’allerta, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i due occupanti dall’auto distrutta e li hanno consegnati ai sanitari del 118. Uno dei due feriti, in condizioni più critiche, è stato stabilizzato e trasportato via con l’elisoccorso del 118. L’altro ferito è stato imbarellato e issato sul ponte ferroviario dai vigili del fuoco, per poi essere caricato in ambulanza e portato al pronto soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia ferroviaria, che hanno il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Per facilitare le operazioni di soccorso, è stata chiusa anche la strada che sovrasta i binari. La situazione ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che si sono mostrati solidali con le vittime e le loro famiglie.

L’incidente di Caorso ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e ferroviaria nella zona. Le autorità competenti stanno esaminando le circostanze che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo e alla successiva caduta dal cavalcavia. Questo evento tragico evidenzia la necessità di un monitoraggio costante delle infrastrutture e della sicurezza degli utenti della strada e dei passeggeri dei treni.

Mentre i feriti vengono curati e le indagini proseguono, la comunità di Caorso si stringe attorno alle famiglie coinvolte, sperando in una rapida guarigione per i due uomini colpiti da questo incidente. La speranza è che simili eventi non si ripetano in futuro e che vengano adottate misure preventive per garantire la sicurezza di tutti.



