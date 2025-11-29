Camion sfonda un ponte provvisorio e resta sospeso sul greto del Cerusa: operaio 40enne salvo per miracolo





Un operatore di un camion ha vissuto un’esperienza drammatica questa mattina, venerdì 28 novembre, mentre stava scaricando piattaforme aeree su un ponte situato in via delle Fabbriche, sopra Voltri. Intorno alle 8, per motivi ancora da chiarire, una delle ruote del mezzo è scivolata dal ponte, facendo precipitare il camion nel greto del torrente Cerusa. L’incidente ha subito attirato l’attenzione dei soccorsi.





Immediatamente sono stati inviati sul posto i mezzi di soccorso, tra cui un’ambulanza della Croce Rossa Ponente, un’automedica e i vigili del fuoco. Fortunatamente, le condizioni dell’uomo, un 40enne, si sono rivelate meno gravi del previsto. Dopo essere riuscito a uscire autonomamente dal greto del torrente, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Galliera per un trauma a un braccio e uno alla schiena. Nonostante la gravità della situazione iniziale, l’operaio non è in pericolo di vita.

La polizia locale era presente in via delle Fabbriche per assistere i vigili del fuoco durante le operazioni di recupero del mezzo ribaltato, che sono state condotte con un’autogru. I vigili del fuoco hanno descritto l’operazione di salvataggio attraverso i loro canali social, evidenziando come siano riusciti a garantire la sicurezza dell’operaio e a rimuovere la piattaforma aerea senza ulteriori incidenti.

L’intervento dei soccorritori ha impedito che la situazione si aggravasse. Dopo aver aiutato l’operaio a uscire dal torrente, i vigili del fuoco hanno rimosso il veicolo, scongiurando il rischio di un crollo. I medici, una volta giunto in ospedale, hanno confermato che le condizioni di salute dell’uomo erano meno gravi di quanto inizialmente temuto.

L’operaio è stato assistito dai sanitari, i quali gli hanno fornito le cure necessarie per i traumi riportati. Fortunatamente, il 40enne ha riportato solo ferite lievi e si è salvato grazie a una serie di circostanze fortunate. Le autorità competenti sono ora impegnate a indagare sull’incidente per accertare eventuali responsabilità e chiarire la dinamica dei fatti.

L’episodio ha suscitato preoccupazione riguardo alla sicurezza sul lavoro e all’affidabilità delle attrezzature utilizzate. La rimozione del camion e il salvataggio dell’operaio sono stati eseguiti con grande professionalità, ma rimane da capire cosa abbia causato l’incidente. La sicurezza dei lavoratori è un tema cruciale, e ogni incidente mette in evidenza la necessità di garantire condizioni di lavoro sicure e adeguate.



