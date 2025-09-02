Cancro cervicale: 8 segnali nascosti appena rivelati





È una malattia crudele che ogni anno provoca la morte di migliaia di donne.





Eppure, sottoporsi regolarmente agli esami di screening può ridurre in modo drastico il rischio di sviluppare il cancro della cervice, sottolineano gli esperti.

Lo screening, comunemente noto come Pap test o test di striscio, consente di individuare precocemente alterazioni cellulari che, se non trattate, potrebbero evolvere in forme tumorali.

In occasione della settimana dedicata alla sensibilizzazione sullo screening cervicale, vengono evidenziati i sintomi più noti e quelli meno riconosciuti, che è importante non ignorare.

I segnali da osservare comprendono sanguinamenti vaginali anomali, dolore durante i rapporti sessuali e dolori al basso ventre o alla zona lombare.

Che cos’è il Pap test

Il Pap test rileva cellule anomale presenti nella cervice, ovvero l’apertura dell’utero che si affaccia sulla vagina. La rimozione di queste cellule può prevenire la comparsa del cancro cervicale.

Nella maggior parte dei casi i risultati sono negativi, ma circa una donna su venti presenta alterazioni cellulari che, in alcuni casi, devono essere rimosse per evitare che diventino maligne.

Il cancro cervicale colpisce più frequentemente le donne sessualmente attive tra i 30 e i 45 anni. Nel Regno Unito, il programma nazionale invita le donne tra i 25 e i 49 anni a eseguire il Pap test ogni tre anni; tra i 50 e i 64 anni ogni cinque anni; oltre i 65 anni solo se non hanno mai effettuato lo screening o se hanno avuto anomalie in passato.

Negli Stati Uniti, i test iniziano dai 21 anni e vengono eseguiti ogni tre anni fino ai 65.

Le alterazioni cellulari sono spesso causate dal papillomavirus umano (HPV), trasmissibile durante i rapporti sessuali.

Sanguinamenti anomali

Secondo Lisa Jacques, infermiera specialista in oncologia, il sintomo più significativo da osservare è il sanguinamento vaginale anomalo. Per esempio, nelle donne con cicli regolari, un segnale di allarme può essere il sanguinamento tra un ciclo e l’altro. Altri casi includono flussi più abbondanti, perdite durante o dopo i rapporti, o sanguinamenti che provocano stanchezza e vertigini.

Anche il sanguinamento dopo la menopausa è un segnale da non sottovalutare. I tessuti cancerosi e i vasi sanguigni che li alimentano tendono a essere fragili e a sanguinare facilmente. Tuttavia, le cause possono essere molteplici e non sempre legate a un tumore: squilibri ormonali, fibromi, polipi, infezioni sessualmente trasmesse o altre condizioni ginecologiche.

Cambiamenti nelle perdite vaginali

Un cambiamento di colore, consistenza o odore nelle perdite vaginali può essere un altro segnale d’allarme. Normalmente le perdite sane sono trasparenti o bianche, senza odori forti. La presenza di sangue, un odore sgradevole o secrezioni marroni e rosate possono invece indicare anomalie.

Un tumore può alterare la produzione naturale delle secrezioni vaginali, rendendole maleodoranti o contaminate da frammenti di tessuto infetto. Anche in questo caso, non sempre la causa è il cancro: potrebbe trattarsi di ovulazione, gravidanza o infezioni batteriche.

Dolore durante i rapporti sessuali

Il dolore o il fastidio durante i rapporti è un sintomo comune del cancro cervicale. Secondo Flo, piattaforma digitale di monitoraggio del ciclo mestruale, questo dolore può manifestarsi come fitte acute, sensazioni di bruciore o crampi.

Un’infiammazione della cervice, come quella che può accompagnare un tumore, rende dolorosa la pressione durante i rapporti. Tuttavia, anche altre patologie possono causare sintomi simili: endometriosi, malattie infiammatorie pelviche, infezioni, irritazioni genitali o perfino allergie a detergenti o contraccettivi.

Dolori lombari o pelvici

Il dolore nella parte bassa della schiena o tra le ossa del bacino può essere collegato al cancro cervicale, soprattutto quando non vi è una causa apparente. Spesso è dovuto alla pressione di un tumore su ossa, nervi o organi vicini.

Problemi urinari

Alcune pazienti manifestano disturbi urinari, come la necessità frequente di urinare. Secondo Valentina Milanova, fondatrice della società Daye, la posizione della cervice, situata sotto la vescica, può spiegare questo sintomo. La presenza di masse anomale può interferire con il funzionamento della vescica, alterando le abitudini urinarie.

Altri segnali sono sangue nelle urine, perdita di controllo della vescica o infezioni urinarie ricorrenti. Anche in questo caso, le cause possono essere molteplici e non legate al cancro.

Stitichezza e problemi intestinali

Il cancro può talvolta comprimere l’intestino fino a bloccarne il passaggio, causando gonfiore, nausea, vomito, dolore o stipsi cronica. Anche in questo caso, i sintomi potrebbero però derivare da patologie meno gravi o da fattori alimentari.

Dolore e gonfiore alle gambe

Un sintomo meno conosciuto è il dolore o gonfiore agli arti inferiori. Secondo Cancer Research UK, il tumore può diffondersi ai linfonodi pelvici e comprimere i nervi, causando questi disturbi. Tuttavia, anche sovrappeso, gravidanza, trombosi o vene varicose possono provocare sintomi simili.

Perdita di peso inspiegabile

Un calo di peso non giustificato, associato a perdita di appetito, è un altro segnale da monitorare. Secondo il Moffitt Cancer Center, il cancro può indurre il corpo a bruciare calorie più velocemente del normale, attraverso la produzione di proteine infiammatorie chiamate citochine. Ciò può portare a una rapida perdita di grasso e massa muscolare.

Tuttavia, anche in questo caso, le cause alternative possono essere numerose: disturbi digestivi, condizioni psicologiche o altre malattie croniche.



