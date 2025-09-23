Caos alla Camera, scontro tra maggioranza e opposizione: Meloni nella bufera anche sul caso Gaza





La seduta pomeridiana della Camera dei Deputati, aperta con un ricordo di Charlie Kirk, è stata immediatamente caratterizzata da forti tensioni politiche riguardanti la situazione a Gaza e le manifestazioni di lunedì in diverse città italiane. Le posizioni tra maggioranza e opposizione sono risultate inconciliabili, dando vita a un acceso dibattito in Aula.





L’attacco di Fratelli d’Italia

A dare inizio alla polemica è stato Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia, che ha richiesto l’intervento urgente del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiarire “quanto accaduto durante i cortei per la Palestina”. Bignami ha espresso “solidarietà alle forze dell’ordine” e ha denunciato il rischio di “strumentalizzare una tragedia per colpire le istituzioni”. Con parole ferme ha aggiunto: “Se dobbiamo scegliere tra chi blocca i treni e chi indossa la divisa, noi stiamo con i ragazzi che indossano la divisa”.

Non si è fatta attendere la risposta del Movimento 5 Stelle, con l’intervento del deputato Riccardo Ricciardi. “I treni bloccati? Si rivolga al Ministero dei Trasporti, è lui che non fa funzionare i treni”, ha replicato, difendendo la mobilitazione: “Quel movimento ha riscattato il nome dell’Italia”. Ricciardi ha accusato la maggioranza di voler “silenziare un movimento incredibile” e ha definito la situazione a Gaza come un “genocidio di cui voi siete complici”.

Duro anche l’intervento di Marco Grimaldi (Avs), che ha attaccato la maggioranza definendola “in difficoltà e ormai minoranza”. L’esponente del Partito Democratico Chiara Braga ha invece puntato il dito contro la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accusandola di “fuga dall’Aula” e sostenendo che quanto accaduto in piazza sia stato “un atto di coscienza collettiva”.

Un’Aula divisa

Le dichiarazioni hanno suscitato forti rumori e proteste tra i banchi della maggioranza, segno di una frattura politica sempre più marcata sul tema Gaza. La vicenda dimostra come la questione palestinese stia dividendo il dibattito politico italiano e resti un terreno di scontro diretto tra Governo e opposizioni, a poche settimane da nuove sfide elettorali e internazionali.



