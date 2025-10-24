Caos in diretta! L’ospite accusa Parenzo di stare con Putin: lui va nel panico e balbetta





Durante un’intervista a L’Aria che tira su La7, il conduttore David Parenzo ha interrogato il giurista Ugo Mattei in merito alla sua posizione riguardo alla situazione attuale di Vladimir Putin, in particolare alla luce delle azioni dell’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il Professor Mattei, docente presso l’Università di Torino, ha espresso la sua posizione pro-russa.





In riferimento al conflitto russo-ucraino in corso, il Professor Mattei ha ricordato le dichiarazioni di Trump, il quale aveva affermato di poter porre fine al conflitto in Russia entro 48 ore. Mattei ha sostenuto che Trump agisce sempre nell’interesse del suo paese, avendo sostanzialmente separato la Russia dall’Europa in termini di approvvigionamenti energetici, gas ed elettricità, attraverso metodi noti. Questo ha comportato una certa dipendenza europea dal gas liquido proveniente dagli Stati Uniti. Attualmente, Trump tenta di influenzare ulteriormente le azioni europee, al fine di perseguire i propri obiettivi strategici in diversi contesti.

Tra gli obiettivi di Trump, secondo il Professor Mattei, potrebbe esserci anche quello di separare la Russia da Cina e India. Tuttavia, Mattei ha espresso scetticismo riguardo alla realizzazione di tale obiettivo, sottolineando l’importanza di distinguere tra aspirazioni e realtà concreta.

Il conduttore ha poi incalzato, chiedendo se il Professor Mattei sarebbe soddisfatto qualora Cina e India decidessero di seguire Trump e Putin si sedesse al tavolo delle trattative. Mattei ha risposto affermativamente, ma ha precisato che ciò non dovrebbe avvenire a scapito del rispetto della legalità internazionale. Ha inoltre evidenziato la necessità di valutare attentamente i limiti della sanzionabilità, anche al fine di incentivare la partecipazione di altri attori al processo negoziale.

