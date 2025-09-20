Caos su volo British Airways: assistente di volo esce nudo dal bagno dopo aver assunto droga





Un episodio bizzarro e preoccupante ha coinvolto un assistente di volo della British Airways, Haden Pentecost, di 41 anni, condannato a sei mesi di carcere con pena sospesa per comportamenti inappropriati durante un volo transatlantico. L’incidente, avvenuto nel maggio scorso, ha visto l’uomo presentarsi nudo nella cabina dell’aereo, in evidente stato confusionale e senza rendersi conto della sua condizione.





Secondo quanto riportato, Pentecost avrebbe dovuto lavorare su un volo da San Francisco a Londra Heathrow. Prima della partenza, aveva riferito ai colleghi di avere crampi allo stomaco, ma di sentirsi comunque in grado di svolgere il suo compito. Tuttavia, durante il volo, si è chiuso nel bagno e, al suo uscita, era completamente privo di vestiti, ignaro della situazione.

I testimoni a bordo hanno descritto l’assistente di volo come “pallido, sudato e instabile”, con pupille dilatate e incapace di rispondere a domande semplici, come l’anno corrente o chi fosse il presidente degli Stati Uniti. La situazione ha richiesto l’intervento immediato dei colleghi e del comandante dell’aereo, che hanno deciso di isolare Pentecost in una zona riservata di prima classe. Durante il volo, l’uomo ha bevuto tra le 15 e le 20 bottiglie d’acqua, un comportamento che ha ulteriormente destato preoccupazione.

Il pilota, preoccupato per le condizioni dell’assistente di volo, ha richiesto l’intervento di un medico presente a bordo. Al termine del volo, l’aereo è atterrato a Londra Heathrow, dove i paramedici hanno preso in carico Pentecost, trasportandolo in ospedale per ricevere assistenza medica. Un successivo esame del sangue ha rivelato la presenza di metanfetamina, il che ha portato alla sua immediata espulsione dalla compagnia.

La difesa di Pentecost ha spiegato che l’uomo aveva assunto droghe a San Francisco con l’intento di “migliorare un’esperienza sessuale”, un comportamento che aveva già messo in atto in precedenza senza incidenti. Tuttavia, in questa occasione, la situazione è rapidamente degenerata, portando a conseguenze gravi.

Il tribunale ha condannato Pentecost a sei mesi di carcere, ma la pena è stata sospesa. Inoltre, il giudice ha ordinato che l’assistente di volo svolgesse 80 ore di lavoro sociale non retribuito. Nel motivare la sua decisione, il giudice ha evidenziato “grandi attenuanti” nel caso, tra cui la buona condotta precedente di Pentecost, la sua immediata ammissione di colpevolezza e il fatto che il suo comportamento non fosse stato aggressivo o conflittuale.

Questo incidente ha sollevato interrogativi sulle procedure di sicurezza e di controllo del personale all’interno delle compagnie aeree. La British Airways ha affermato di prendere molto seriamente la questione e di avere politiche rigorose per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale a bordo. La compagnia ha confermato che l’assistente di volo è stato licenziato in tronco a seguito di questo grave episodio.

La vicenda ha suscitato un ampio dibattito pubblico, con molti che si interrogano sulle cause che possono portare a comportamenti così estremi da parte di un membro del personale di volo. La questione dell’uso di sostanze stupefacenti tra i lavoratori del settore aereo è stata oggetto di discussione, con esperti che sottolineano l’importanza di monitorare e supportare i dipendenti per prevenire situazioni simili.



