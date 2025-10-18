Carlo Conti apre Tale e Quale Show con la voce rotta dall’emozione: “Permettetemi due pensieri”





La puntata di venerdì 17 ottobre di Tale e Quale Show è iniziata con un messaggio toccante da parte di Carlo Conti, il conduttore del programma, che ha voluto dedicare un momento di riflessione a due eventi tragici che hanno colpito l’opinione pubblica. Conti ha espresso il suo cordoglio per la morte dei tre agenti di polizia coinvolti nell’esplosione avvenuta a Verona, i cui funerali si sono tenuti nel pomeriggio dello stesso giorno. Inoltre, ha manifestato la sua solidarietà a Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, che è stato vittima di un attentato davanti alla sua abitazione.





Durante l’apertura della trasmissione, Conti ha dichiarato: “Prima di iniziare però permettetemi due piccoli pensieri. Uno ai tre carabinieri rimasti vittime nello svolgere il loro lavoro, servendo il nostro Stato. A loro e alle loro famiglie un forte abbraccio. Altro pensiero affettuosissimo a Sigfrido Ranucci, che come avete sentito è stato vittima di un vero e proprio attentato davanti a casa sua e allora c’è l’affetto di tutto lo studio e della Rai. Forza Sigfrido, forza Report.” Le sue parole hanno suscitato un forte applauso da parte del pubblico presente in studio, testimoniando la sensibilità e la solidarietà nei confronti di entrambe le vicende.

La programmazione di Rai1 è stata influenzata dagli eventi tragici della giornata. I funerali di Stato dei tre carabinieri sono stati trasmessi in diretta, interrompendo il normale palinsesto della rete. Le notizie riguardanti l’attentato a Ranucci sono state ampiamente trattate nei vari telegiornali e nei programmi di approfondimento, come La Vita in Diretta e La Volta Buona, che hanno dedicato spazi significativi per esprimere solidarietà al giornalista.

In serata, Sigfrido Ranucci è stato ospite di Marco Damilano nel programma Il Cavallo e la Torre, trasmesso su Rai3. Durante l’intervista, Ranucci ha avuto l’opportunità di raccontare in dettaglio l’attentato subito e le emozioni provate in quel momento drammatico. La presenza di Ranucci in televisione ha rappresentato un gesto di resilienza e determinazione, dimostrando che, nonostante la violenza subita, il giornalista continua a sostenere il suo lavoro e il suo impegno nel campo dell’informazione.

Le vicende di quel giorno hanno messo in luce il tema della sicurezza e della protezione dei professionisti che operano nel settore della comunicazione e della giustizia. La morte dei tre carabinieri, che hanno perso la vita mentre svolgevano il loro dovere, ha suscitato una forte reazione da parte della società civile e delle istituzioni, richiamando l’attenzione sull’importanza del loro lavoro e del sacrificio che comporta.

Inoltre, l’attentato a Ranucci ha evidenziato i rischi che i giornalisti possono affrontare, specialmente quando trattano temi delicati o scomodi. La solidarietà espressa da Carlo Conti e da altri colleghi del mondo dello spettacolo e dell’informazione è un segnale importante di unità contro la violenza e il terrore.

La serata di Tale e Quale Show non è stata solo un momento di intrattenimento, ma anche un’occasione per riflettere su questioni di rilevanza sociale. Le parole di Conti hanno rappresentato un abbraccio collettivo a chi ha subito perdite e a chi, come Ranucci, si trova a dover affrontare situazioni di grande difficoltà.



