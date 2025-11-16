Carlo perde la vita a 16 anni ad Agrigento: il casco non è riuscito a salvarlo





Un grave incidente ha spezzato la vita di Carlo, un giovane di soli 16 anni, nel comune di Montevago, in provincia di Agrigento. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato 15 novembre, intorno alle 23:30, quando il ragazzo ha perso il controllo del suo motorino. Le circostanze esatte dell’accaduto sono ancora da chiarire, ma sembra che Carlo abbia sbandato e sia stato sbalzato dalla sella, cadendo violentemente sull’asfalto.





Nonostante indossasse il casco, l’impatto si è rivelato fatale. I soccorsi, allertati da automobilisti di passaggio, sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente. Il personale medico del 118 ha tentato di stabilizzarlo e di trasportarlo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, ma ogni tentativo di salvataggio è risultato vano. Carlo è deceduto alcune ore dopo l’incidente, senza mai riprendere conoscenza.

Le prime indagini hanno confermato che si è trattato di un incidente autonomo, non coinvolgendo altri veicoli. La notizia della morte del giovane, studente liceale residente a Santa Margherita di Belice, ha sconvolto la comunità agrigentina, segnando un triste bilancio di tre vittime della strada in pochi giorni nella stessa area.

In seguito alla tragedia, l’amministrazione comunale di Santa Margherita di Belice ha annunciato un lutto cittadino in onore di Carlo per il giorno delle sue esequie. In una nota ufficiale, l’amministrazione ha dichiarato: “Una vita spezzata troppo presto lascia un dolore immenso in tutta la nostra comunità.”

L’assessore comunale Onorio Di Giovanna ha espresso la sua profonda tristezza per la scomparsa del giovane. “Di fronte alla morte di un ragazzo di appena 16 anni, ogni parola sembra sempre troppo piccola. La scomparsa di Carlo è una ferita che attraversa non solo la sua famiglia, ma l’intera comunità di Santa Margherita di Belice,” ha affermato. Ha aggiunto: “Una vita spezzata così presto lascia un silenzio che pesa sul cuore di tutti noi. Desidero esprimere la più sincera e profonda vicinanza alla famiglia, ai parenti e agli amici di Carlo. Nessun genitore dovrebbe mai conoscere un dolore simile; nessuna comunità dovrebbe mai salutare un ragazzo così giovane.”

L’incidente avviene in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza stradale, specialmente tra i giovani. La giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, che coincide con questa tragedia, serve da monito sull’importanza della sicurezza e della responsabilità alla guida. Le autorità locali stanno intensificando gli sforzi per sensibilizzare i cittadini sui pericoli legati alla guida imprudente e sull’importanza di rispettare le norme stradali.

La comunità di Montevago e di Santa Margherita di Belice si sta unendo nel cordoglio per Carlo, ricordando il giovane come un ragazzo solare e pieno di vita. Amici e compagni di scuola stanno organizzando iniziative per onorare la sua memoria e per sostenere la famiglia in questo momento difficile. La perdita di un giovane come Carlo è un duro colpo per tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano.



