Carlo Vanzini si commuove nel nuovo video: “Mi dicono tutti: sei a casa nostra, a tavola con noi”





Carlo Vanzini non è solo la voce storica della Formula 1 in Italia, ma per milioni di appassionati è il volto e il cuore delle telecronache Sky. Non ha mai potuto commentare un titolo mondiale della Ferrari, ma la sua passione contagiosa e il suo celebre “Su i motori!” hanno segnato intere generazioni di tifosi.





Recentemente, purtroppo, il giornalista è balzato alle cronache per un motivo ben più serio dello sport: a gennaio 2025 affronterà un intervento chirurgico per un tumore al pancreas. Una notizia che ha scosso profondamente il mondo del motorsport e che lui stesso ha annunciato con grande dignità durante il weekend del Gran Premio di Abu Dhabi, quello che ha incoronato Lando Norris campione del mondo.

In un video pubblicato sul suo canale YouTube nel day after della gara, Vanzini ha voluto dedicare un lungo e sentito ringraziamento alla sua comunità di sostenitori. “Volevo dirvi grazie,” ha esordito, “non solo per questi giorni complicati, ma in generale per l’affetto che avete sempre dimostrato durante l’anno.”

La gratitudine si è fatta particolarmente toccante quando ha condiviso le parole che riceve dai tifosi: “Incontrare persone che dicono: ‘Sei nella nostra casa, sei a tavola con noi, sul divano con noi’ è splendido. Queste cose ti fanno amare sempre più quello che fai e che ami.” Un riconoscimento che va oltre il semplice tifo, descrivendo un legame autentico e familiare con il pubblico.

Il gesto di Vanzini ha fatto scattare un’ondata di sostegno senza confini. A stringersi virtualmente attorno a lui non sono stati solo i fan, ma anche colleghi e volti noti del settore. Marc Gené, suo storico compagno di telecronaca, e il giornalista Davide Camicioli (che in diretta è scoppiato in lacrime parlando di lui) hanno espresso pubblicamente il loro affetto. Anche il team di Race Anatomy ha dedicato la puntata finale della stagione al conduttore, dimostrando quanto sia amato e rispettato all’interno dell’ambiente.

Nella parte tecnica del video, Vanzini ha poi analizzato la stagione, elogiando il talento di Lando Norris e le sue capacità, pur sottolineandone le debolezze in un confronto inevitabile con Max Verstappen. Proprio sul campione uscente, Vanzini ha espresso una valutazione di altissimo livello, definendo il suo 2025 come “la miglior stagione della sua carriera”, capace di esprimersi come “l’uomo contro la macchina”.



