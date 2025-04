“C’è un uomo armato”, polizia spara e uccide: era una chiamata per provocare la propria morte

La tragica vicenda di David Joyce, un uomo inglese di 38 anni, ha scosso la comunità di Milton Keynes dopo che è stato ucciso dalla polizia il primo aprile scorso. L’intervento delle forze dell’ordine è stato attivato da una chiamata d’emergenza in cui un uomo segnalava la presenza di una persona armata di pistola che si comportava in modo minaccioso. Tuttavia, le indagini successive hanno rivelato che l’uomo armato segnalato era proprio Joyce.





Quando gli agenti sono arrivati sul luogo dell’incidente, hanno trovato Joyce che non aveva una pistola, ma un coltello. Secondo le informazioni fornite dagli agenti, l’uomo si è lanciato verso di loro con il coltello, costringendo un poliziotto a utilizzare l’arma da fuoco per difendersi. L’agente ha dichiarato di aver agito per legittima difesa, ma la situazione è stata successivamente esaminata in modo più approfondito.

L’indagine ha rivelato che David Joyce era stato lui stesso a effettuare la chiamata al numero di emergenza. Utilizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza, gli investigatori hanno potuto confermare che era stato Joyce a segnalare un uomo armato, descrivendo il suo comportamento come sospetto e affermando che “sicuramente” aveva una pistola. La chiamata ha sollevato interrogativi sulla sua reale intenzione, portando gli inquirenti a considerare che potesse aver cercato deliberatamente un confronto mortale con la polizia.

Le indagini hanno anche messo in luce la storia personale di Joyce, che aveva precedenti problemi di salute mentale. Due mesi prima della sua morte, si era presentato in una stazione di polizia armato di coltello, chiedendo di essere arrestato. In quell’occasione, un agente era riuscito a convincerlo a lasciare il coltello, evitando così un esito tragico.

La ricostruzione dei fatti ha portato a ipotizzare che David Joyce avesse contattato la polizia con la speranza di essere ucciso. L’Ufficio indipendente per la condotta della polizia sta attualmente conducendo un’indagine per accertare tutte le circostanze dell’accaduto. Tuttavia, al momento non ci sono indicazioni che alcun agente abbia commesso un reato o violato gli standard di comportamento professionale.

Questa vicenda ha suscitato preoccupazioni e riflessioni sulla gestione delle situazioni di crisi da parte delle forze dell’ordine, specialmente in casi che coinvolgono individui con problematiche di salute mentale. La modalità con cui la polizia ha affrontato l’intervento, in particolare in un contesto in cui l’uomo si era mostrato minaccioso, è stata oggetto di scrutinio.

L’episodio ha messo in luce anche le difficoltà che le forze dell’ordine affrontano nel gestire situazioni potenzialmente letali, dove le decisioni devono essere prese in frazioni di secondo. La necessità di una formazione adeguata per affrontare le crisi legate alla salute mentale è diventata un tema di discussione tra esperti e attivisti.