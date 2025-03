Cecchi Gori: “Eleonora Giorgi avrebbe meritato di più, poteva dare ancora tanto”

Il produttore Vittorio Cecchi Gori, noto per aver realizzato la maggior parte dei film di Eleonora Giorgi, ha condiviso i suoi ricordi dell’attrice durante un collegamento con la trasmissione La volta buona, condotta da Caterina Balivo. Cecchi Gori ha descritto Giorgi come una cara amica, sottolineando l’importanza della loro collaborazione nel corso degli anni. “È sempre stata una mia cara amica. I suoi film li ha fatti quasi tutti con me, c’era anche mio padre all’inizio,” ha affermato il produttore. Ha continuato dicendo che Giorgi ha dimostrato, attraverso le sue opere, di essere una grande artista, il cui talento continuerà a brillare attraverso i film che verranno riproposti sia ora che in futuro.





Un altro tema affrontato durante l’intervista è stata la presunta rivalità tra Eleonora Giorgi e Ornella Muti. Cecchi Gori ha chiarito che, sebbene il pubblico potesse percepire una competizione, questa non era reale né personale. “Questa rivalità con Ornella Muti? Dal punto di vista del pubblico, magari, ma non dal punto di vista personale,” ha spiegato. Ha aggiunto che Giorgi non era mai stata incline a parlare male di altre attrici e che era una donna forte, capace di affrontare le difficoltà che la vita le ha presentato.

Un momento difficile nella vita di Eleonora Giorgi è stato legato allo scandalo che ha coinvolto Andrea Rizzoli, il suo compagno all’epoca. Questo scandalo, avvenuto nel 1984 e associato alla loggia massonica P2, ha avuto un impatto significativo sulla vita dell’attrice, nonostante lei non fosse direttamente coinvolta. Cecchi Gori ha commentato: “Lei meritava anche di più del successo che ha avuto perché dopo il film Compagni di scuola con Verdone, avrebbe potuto fare ancora tanto.” Ha proseguito dicendo che il periodo legato alla famiglia Rizzoli è stato particolarmente difficile per Giorgi, che ha dovuto affrontare le conseguenze di una situazione che non aveva creato. “Tenere in piedi tutto è stato difficile,” ha aggiunto Cecchi Gori.

In un altro collegamento durante la trasmissione, Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, ha voluto sottolineare l’importanza di Cecchi Gori nella carriera di sua madre. “Vittorio, mamma con te ha fatto i film più belli della sua carriera,” ha dichiarato Rizzoli, evidenziando il legame professionale e personale che esisteva tra sua madre e il produttore. Questo riconoscimento da parte del figlio ha messo in luce quanto fosse significativa la collaborazione tra Giorgi e Cecchi Gori, non solo per il successo commerciale, ma anche per la crescita artistica dell’attrice.

Eleonora Giorgi è stata un’icona del cinema italiano, e il suo contributo al settore è stato fondamentale. La sua carriera, che ha spaziato in vari generi cinematografici, ha lasciato un’impronta indelebile. I film che ha realizzato, molti dei quali sotto la direzione di Cecchi Gori, sono stati apprezzati sia dal pubblico che dalla critica. La sua abilità nel recitare e la sua presenza scenica hanno fatto di lei una delle attrici più amate del panorama italiano.