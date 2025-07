Chanel Totti pubblica su TikTok un video nostalgico dedicato ai genitori, Francesco Totti e Ilary Blasi, ricordando la loro storia d’amore e la separazione avvenuta tre anni fa

A distanza di tre anni dalla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la loro figlia, Chanel Totti, ha condiviso su TikTok un video che ha suscitato un’ondata di nostalgia tra i fan della coppia. Il video, originariamente pubblicato da una pagina dedicata alla squadra della Roma, include una vecchia fotografia della coppia e una didascalia che recita: “Non li supererò mai”. Questo gesto ha riportato l’attenzione su una delle storie d’amore più seguite in Italia, conclusasi nel 2022 dopo vent’anni insieme.





L’11 luglio 2022, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato ufficialmente la loro separazione, una notizia che ha sorpreso e rattristato molti. Da allora, entrambi hanno intrapreso nuove relazioni: l’ex calciatore è legato a Noemi Bocchi, mentre la conduttrice televisiva ha trovato felicità accanto a Bastian Muller. Tuttavia, il video condiviso da Chanel sembra dimostrare che il ricordo della loro unione rimane vivo, almeno per lei.

Il contenuto del video pubblicato su TikTok si apre con due frasi significative: “Gli ho detto di non aver superato una grande delusione d’amore. Lui mi fa: ‘Ah quindi non hai ancora superato una vecchia relazione?'”. Successivamente, viene mostrata una fotografia risalente agli inizi della relazione tra Totti e Blasi, accompagnata dalla didascalia: “Non li supererò mai”. Il messaggio sembra riflettere un sentimento di nostalgia e un legame emotivo ancora forte nei confronti dei genitori.

La pubblicazione del video non è passata inosservata sui social media. Numerosi utenti hanno commentato il gesto di Chanel, sottolineando quanto fosse evidente l’affetto che prova per i suoi genitori e il desiderio di rievocare i momenti felici della loro storia. Il video ha anche riacceso il dibattito sulla separazione della coppia e sull’impatto che questa ha avuto sui loro figli.

Nonostante la fine del loro matrimonio, Francesco Totti e Ilary Blasi sembrano mantenere un rapporto civile per il bene dei figli. Un esempio di questa coesistenza pacifica è stato evidente durante la festa di compleanno di Chanel, dove entrambi erano presenti, seppur a distanza e accompagnati dai rispettivi partner. Questo evento ha dimostrato come, nonostante le difficoltà, i due stiano cercando di garantire un ambiente sereno per i propri figli.

In un’intervista rilasciata a gennaio al quotidiano La Repubblica, Ilary Blasi ha parlato apertamente della sua esperienza con la separazione. La conduttrice ha dichiarato: “Nei momenti più difficili devi anche essere realista, le cose veramente brutte nella vita sono altre. Ci vuole consapevolezza”. Ha poi aggiunto che il suo più grande rammarico riguarda i figli: “Non vengo da una famiglia di separati, i miei stanno insieme da una vita, ho avuto un bell’esempio”.

La storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata per anni sotto i riflettori, con i media che hanno seguito ogni fase della loro relazione, dal matrimonio spettacolare nel 2005 alla nascita dei loro tre figli. La separazione ha segnato la fine di un’era per molti fan, ma i ricordi della loro unione continuano a vivere attraverso gesti come quello di Chanel.

Il video pubblicato dalla giovane su TikTok non solo celebra i momenti felici del passato, ma rappresenta anche un modo per esprimere le emozioni legate alla separazione dei genitori. Il gesto di Chanel evidenzia come, nonostante le nuove relazioni intraprese da entrambi, il legame familiare rimanga forte e significativo.