Chi c’era dietro Lorenzo al Grande Fratello Helena svela un nome, ma i dubbi restano e Signorini non commenta

A pochi giorni dalla conclusione del Grande Fratello, le polemiche intorno ai protagonisti dell’edizione non si sono ancora placate. Al centro dell’attenzione torna Lorenzo Spolverato, concorrente che durante il programma ha fatto discutere per alcuni comportamenti giudicati da molti inappropriati. Ad alimentare le voci è stata Helena Prestes, che in una recente intervista a Striscia la Notizia ha sollevato dubbi su possibili favoritismi nei confronti di Spolverato, lasciando intendere che ci fosse una sorta di protezione dietro le quinte.





Nel corso delle puntate del reality, anche il conduttore Alfonso Signorini aveva espresso perplessità sulla gestione della situazione da parte della produzione. In un intervento, aveva dichiarato: “Gli atteggiamenti di Lorenzo? Posso dire che effettivamente in passato sono state squalificate delle persone per molto meno. Se resta perché dà tanto al programma? Può essere, non mi stupirei. Come ho già detto, dipendesse da me io lo squalificherei, un bel calcione dietro e via fuori”. Parole che non hanno lasciato spazio a interpretazioni e che sottolineano il disaccordo del conduttore rispetto alla decisione di lasciare Spolverato in gara.

Le dichiarazioni di Helena Prestes, però, hanno aggiunto un nuovo tassello alla vicenda. Intervistata da Valerio Staffelli, l’ex concorrente ha risposto a una domanda diretta riguardo alla presunta protezione ricevuta da Lorenzo Spolverato: “Secondo me lui era protetto da una forza che io non conosco. Se era protetto da un potere occulto? Magari da un Grande Fratellino”. Un’affermazione che ha subito scatenato il dibattito sui social, dove gli utenti hanno ipotizzato che il “Grande Fratellino” potesse essere un riferimento agli autori del programma o a figure interne alla produzione. Tuttavia, queste insinuazioni non hanno trovato conferme ufficiali, lasciando aperti molti interrogativi.

Il silenzio di Alfonso Signorini sulla questione ha ulteriormente alimentato le speculazioni. Durante le puntate, il conduttore aveva più volte sottolineato la sua contrarietà rispetto alla permanenza di Spolverato nel programma, affermando: “Cosa posso farci? Se dico ‘buttiamolo fuori’ e mi dicono ‘resta dentro’… Però posso capire, funziona, però sottolineo che io non sono d’accordo con questo”. Secondo molti, la capacità di Spolverato di attirare l’attenzione del pubblico e generare dinamiche interessanti sarebbe stata determinante per la sua permanenza, soprattutto in un’edizione caratterizzata da ascolti non particolarmente brillanti.

Nel corso della stessa intervista, Helena Prestes ha colto l’occasione per esprimere opinioni anche su altri concorrenti del Grande Fratello, stilando una sorta di “lista nera” degli inquilini che, a suo dire, non hanno lasciato un segno positivo nel programma. Tra i nomi citati spiccano quelli di Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice e Zeudi Di Palma. Quest’ultima è stata oggetto di una critica pungente da parte di Helena, che ha dichiarato: “Fino a due sere prima mi faceva solo complimenti. Amici amici e poi ti rubano la bici”. Un commento che ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni spettatori che hanno interpretato le parole della modella come una frecciata ironica, mentre altri le hanno viste come un attacco diretto.

La vicenda di Lorenzo Spolverato e dei presunti favoritismi ricevuti resta, dunque, avvolta nel mistero. Le parole di Helena Prestes e le dichiarazioni di Alfonso Signorini hanno acceso i riflettori su una questione che potrebbe trovare ulteriori sviluppi nei prossimi giorni. Per ora, però, non ci sono conferme ufficiali né da parte della produzione né da parte dei diretti interessati.