Chi è Alex Di Giorgio, il nuotatore azzurro e nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi

Alex Di Giorgio, 35 anni, ha reso ufficiale la sua storia con Tommaso Zorzi, dopo che i due erano stati paparazzati insieme a Pantelleria. La conferma è arrivata con parole semplici ma dirette: “Sono felice, sto bene e ho trovato un equilibrio”. Una dichiarazione che segna l’inizio di una relazione vissuta finora con discrezione, lontano dai riflettori ma inevitabilmente al centro dell’attenzione mediatica.





Nato a Roma il 28 luglio 1990, Di Giorgio ha costruito una carriera sportiva di alto livello. Specialista nello stile libero, ha rappresentato l’Italia in due edizioni dei Giochi Olimpici: la prima a Londra 2012, la seconda a Rio de Janeiro 2016. Il suo palmarès è ricco di successi: oltre a 35 medaglie ai campionati italiani assoluti – di cui 14 d’oro – ha conquistato anche podi internazionali, tra cui un argento europeo, tre ori ai Giochi del Mediterraneo e una medaglia d’argento alle Universiadi. Numeri che confermano il suo ruolo di protagonista del nuoto azzurro per oltre un decennio.

La carriera agonistica non è stata l’unico ambito in cui Di Giorgio si è messo in gioco. Conclusa la stagione delle grandi competizioni, si è avvicinato al mondo dello spettacolo e della televisione. Nel 2021 il suo nome era stato associato al Grande Fratello Vip, dove avrebbe dovuto fare un ingresso a sorpresa per conquistare l’attenzione di Tommaso Zorzi, all’epoca legato a un flirt televisivo con Francesco Oppini. L’idea non si concretizzò e Di Giorgio non varcò mai la porta rossa della casa di Cinecittà. Proprio Zorzi, una volta terminata quell’esperienza, raccontò con ironia: “Ci siamo scambiati dei like, spero di scambiare due bicchieri di vino”. Una battuta che oggi appare come un’anticipazione della storia nata qualche anno dopo.

Sempre nel 2021, Di Giorgio partecipò a Ballando con le stelle, dove fu in coppia con Moreno Porcu. La loro avventura si concluse con l’eliminazione da parte della coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, poi vincitori dell’edizione. Nonostante l’uscita precoce, la partecipazione al programma gli consentì di farsi conoscere anche da un pubblico diverso da quello sportivo, mostrando un lato inedito di sé.

La relazione con Zorzi, esplosa pubblicamente a inizio settembre con le foto diffuse dal settimanale “Chi”, ha acceso i riflettori sulla vita privata dell’ex nuotatore. Gli scatti rubati a Pantelleria, isola a cui Zorzi è particolarmente legato, hanno immortalato baci e momenti di intimità tra i due. Se quelle immagini avevano già fatto intuire la nascita di un legame sentimentale, la conferma diretta di Di Giorgio ha tolto ogni dubbio.

Il nuotatore ha raccontato che il rapporto con Zorzi è nato in modo naturale e spontaneo: “Le cose accadono e non si possono controllare”, ha spiegato, sottolineando quanto la serenità personale e la ricerca di equilibrio siano per lui fondamentali in questa fase della vita. Un messaggio che va oltre il semplice gossip, rivelando la volontà di vivere la relazione in maniera autentica, senza pressioni esterne.

Il percorso di Alex Di Giorgio, dunque, unisce sport, televisione e ora anche una vita privata sotto i riflettori. Dopo anni di sacrifici e successi in vasca, oggi si racconta attraverso una nuova dimensione personale, che lo vede accanto a uno dei personaggi televisivi più noti della sua generazione. La storia con Tommaso Zorzi sembra essere solo all’inizio, ma le dichiarazioni di entrambi lasciano trasparire la volontà di costruire qualcosa di solido.

Oggi Di Giorgio appare sereno e pronto a vivere una nuova fase della sua vita, lontano dalle gare ma non dalle sfide personali. La sua esperienza lo ha reso un atleta di riferimento per il nuoto italiano, un volto riconoscibile per il pubblico televisivo e ora protagonista di una relazione che, inevitabilmente, continuerà a suscitare curiosità.

Vuoi che cerchi anche altre immagini di Alex Di Giorgio e Tommaso Zorzi insieme per arricchire l’articolo?