Chi è Dina Minna, la storica segretaria di Pippo Baudo che lui considerava come una figlia





Dina Minna, 54 anni, ha rappresentato un punto di riferimento nella vita di Pippo Baudo dal suo ingresso nello staff negli anni Ottanta. Da allora, si è occupata della gestione di ogni aspetto lavorativo del conduttore, filtrando chiamate e appuntamenti e, dopo il ritiro dalla tv, assistendo anche alle sue terapie mediche quotidiane. Nonostante non vivesse nella stessa casa, Minna era presente ogni mattina per assicurarsi che assumesse la terapia necessaria, oltre a organizzare personalmente la camera ardente e il funerale a Militello dopo la scomparsa di Baudo.





Il rapporto tra Minna e Baudo ha avuto tratti profondamente familiari, come testimoniato dalle parole del presentatore: “La ringrazio con tutto il cuore, perché per me è davvero indispensabile: mi cura, mi consiglia, mi rassicura. Mi sento protetto da lei. È molto più giovane di me, eppure, davanti a lei, mi sento come un bambino”. Alla camera ardente, Minna ha ricordato: “Ho perso un padre. Abbiamo lavorato insieme per più di 35 anni, quasi 36. Ancora non mi rendo conto che non ci sia più”.

L’apertura del testamento ha confermato il ruolo centrale di Minna nella vita del celebre conduttore: il patrimonio, stimato intorno ai dieci milioni di euro, è stato diviso in parti uguali tra i figli Tiziana e Alessandro Baudo e la stessa Minna. Tra gli asset lasciati figurano immobili a Roma, una villa a Fiano Romano, terreni a Noto e Siracusa, oltre a possibili lasciti a enti benefici. Minna si è occupata di ogni dettaglio dopo la morte di Baudo, accompagnando il feretro dalla camera ardente del Teatro delle Vittorie fino ai funerali nella città natale del conduttore, confermando la fiducia e il sentimento reciproco tra loro.

Le proprietà lasciate in eredità da Pippo Baudo a Dina Minna includono immobili di valore a Roma e altre località. In particolare, si contano cinque case situate in città, una delle quali in zona Prati, mentre le altre si trovano nel centro storico. Inoltre, vi sono terreni a Noto (dieci appezzamenti), sei terreni a Siracusa e un terreno a Fiano Romano. Complessivamente queste proprietà valgono circa 5 milioni di euro.

L’eredità complessiva di Baudo, stimata intorno a 10 milioni di euro, è stata divisa in tre parti uguali tra i suoi due figli, Alessandro e Tiziana Baudo, e la segretaria storica Dina Minna. Oltre alle proprietà immobiliari, nel patrimonio rientrano redditi derivanti dai compensi televisivi, dai diritti d’immagine, dalle campagne pubblicitarie e dalla partecipazione di Baudo a due società attive nel settore edilizio a Mascalucia e Catania.

L’apertura del testamento è avvenuta nello studio del notaio Renato Carraffa a Bracciano, con la presenza di Minna e dei figli, mentre gli avvocati del conduttore potrebbero aver ricevuto donazioni minori. Sono inoltre previste possibili donazioni a enti benefici, secondo indicazioni testamentarie.



