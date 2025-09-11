Chi è Edoardo Scotti, il figlio di Gerry Scotti e della sua ex moglie Patrizia Grosso





Edoardo Scotti, nato nel 1992 a Milano dal matrimonio tra il conduttore Gerry Scotti e Patrizia Grosso, ha sempre manifestato il desiderio di lavorare dietro le quinte della televisione.





Dopo gli studi all’American School di Milano e la laurea nel 2013 all’Università Cattolica, ha avuto esperienza in un breve periodo negli Stati Uniti per approfondire la regia.

Attualmente è impegnato nella produzione televisiva e, nel 2023, è stato inviato de Lo Show dei Record. Non ha mai mostrato interesse per la conduzione, preferendo restare dietro la macchina da presa. Inoltre, insieme al padre, si occupa della gestione dell’azienda vinicola di famiglia nell’Oltrepò pavese.

Attivo su Instagram con il nome utente “edoscotti”, conta circa 12.000 follower. Il forte legame con il padre è confermato dalle dichiarazioni di Gerry Scotti, che lo ha sempre definito una presenza matura e importante nei momenti difficili. Il conduttore si mostra spesso affettuoso con i nipoti, trascorrendo tempo con Virginia e Pietro.

Il nome della primogenita, nata a fine 2020, è stato scelto anche come omaggio a Virginio Scotti, nome di battesimo del nonno: “Non ho spinto io ovviamente, doveva piacere anche a mia nuora. Mi hanno fatto davvero un grosso regalo”, ha affermato in un’intervista. Dopo la nascita di Pietro nel 2023, la moglie Ginevra Piola—giornalista Mediaset—ha annunciato tramite social la terza gravidanza, un evento che il conduttore ha accolto con gioia: “Ora spero nel terzo o in due gemellini. Se lo vorranno, io sono felice”.



