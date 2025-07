Chi è l’uomo rinvenuto senza vita a Maccarese: era andato a fare il bagno e non è più tornato

Un drammatico ritrovamento ha scosso la comunità di Maccarese questa mattina, lunedì 28 luglio 2025. Intorno alle 7, un uomo anziano ha scoperto un corpo senza vita sulla spiaggia, nei pressi dello stabilimento “Lo Scoglio”, a circa 500 metri dalla Foce del Rio dei Tre Denari, nel comune di Fiumicino. L’uomo ha immediatamente allertato i soccorsi, portando all’intervento dei carabinieri della stazione locale.





Dopo diverse ore di indagini, le autorità sono riuscite a identificare la vittima: si tratta di un uomo di 49 anni che risultava scomparso dal pomeriggio precedente. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era andato al mare a Passoscuro per fare un bagno, ma non aveva più fatto ritorno. La sua assenza aveva destato preoccupazione tra i familiari, che non avevano più ricevuto sue notizie.

A confermare l’identità del corpo è stato il figlio della vittima, giunto sul posto per il riconoscimento. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti, mentre la Capitaneria di Porto ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze del decesso.

Le prime ipotesi suggeriscono che l’uomo possa essere morto in mare, forse a causa di un malore o di un annegamento. La corrente avrebbe poi trasportato il corpo per circa un chilometro, fino alla spiaggia di Maccarese, dove è stato infine restituito dal mare. Tuttavia, sarà necessario attendere gli esiti degli accertamenti medico-legali per determinare con certezza la causa della morte.

Al momento, non sono emersi segni evidenti di violenza sul corpo della vittima. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire gli ultimi momenti dell’uomo e verificare se vi siano stati fattori esterni che possano aver contribuito al tragico epilogo.

La scoperta del cadavere ha suscitato grande sgomento tra i residenti e i frequentatori della spiaggia. Lo stabilimento “Lo Scoglio” e l’area circostante sono stati temporaneamente isolati per consentire alle autorità di svolgere le indagini necessarie.

Secondo quanto dichiarato dal figlio dell’uomo, suo padre era uscito nel pomeriggio di domenica 27 luglio per una nuotata a Passoscuro, ma non aveva più fatto ritorno a casa. Nessuno aveva notato segnali di pericolo o richieste d’aiuto durante la sua permanenza in acqua.

Le autorità stanno ora cercando di raccogliere ulteriori testimonianze da parte di chiunque possa aver visto l’uomo nelle ore precedenti la sua scomparsa. La Capitaneria di Porto ha inoltre annunciato che saranno condotte verifiche sulle condizioni del mare e sulle correnti nella zona al momento dell’incidente.

Questo tragico evento riporta l’attenzione sull’importanza della sicurezza in mare e sulla necessità di adottare tutte le precauzioni possibili durante le attività balneari. Anche se le cause esatte del decesso non sono ancora state chiarite, il caso sottolinea i rischi legati alle attività in acqua, specialmente in assenza di sorveglianza.

La comunità locale resta in attesa di ulteriori sviluppi sull’indagine e degli esiti degli esami medico-legali, che potrebbero fornire risposte definitive sulle cause della morte del quarantanovenne. Nel frattempo, il dolore per la perdita colpisce non solo la famiglia della vittima, ma anche tutti coloro che frequentano abitualmente le spiagge di Maccarese e Passoscuro.