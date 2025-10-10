Chi è María Corina Machado, la politica che si oppone a Maduro e continua la sua battaglia nascosta





La politica e attivista María Corina Machado ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace 2025, un riconoscimento che celebra il suo impegno nella lotta per la libertà e la democrazia in Venezuela. Fondatrice del partito liberale Vente Venezuela, Machado ha servito come deputata dell’Assemblea Nazionale dal 2011 al 2014. Il presidente del Comitato per il Nobel, Jorgen Watne Frydnes, ha sottolineato l’importanza della sua scelta di rimanere nel Paese nonostante le minacce alla sua vita, affermando: “Negli ultimi dodici mesi, Machado è stata costretta a vivere nascosta. Nonostante le gravi minacce alla sua vita, è rimasta nel Paese, una scelta che ha ispirato milioni di persone”.





Dopo aver appreso della sua vittoria, Machado ha espresso il suo stupore: “Sono sotto shock!”. Ha anche dichiarato: “Questo è un premio per un intero movimento”. Nata a Caracas nel 1967 in una famiglia benestante e laureata in ingegneria industriale, Machado ha deciso di non lasciare il suo Paese, scegliendo di combattere contro il regime di Nicolás Maduro.

Nel 2011, durante le elezioni parlamentari, Machado è stata la candidata più votata nella storia dell’Assemblea Nazionale, guadagnandosi il soprannome di “dama d’acciaio”. Nel 2018, la BBC l’ha inserita nella lista delle 100 donne più influenti al mondo. Durante il suo mandato, ha denunciato ripetutamente le violazioni dei diritti umani e le manipolazioni elettorali, ma le sue azioni hanno portato alla sua destituzione e inabilitazione da parte delle autorità governative.

Nel 2023, Machado ha vinto le primarie dell’opposizione in vista delle elezioni presidenziali, ma le autorità elettorali hanno ostacolato la sua candidatura contro il presidente in carica Maduro. A gennaio 2024, la Corte Suprema venezuelana, sotto il controllo di Maduro, l’ha accusata di corruzione, imponendole un divieto di partecipare alle elezioni e di ricoprire incarichi pubblici per 15 anni. Dopo la rielezione di Maduro, Machado ha vissuto in clandestinità.

Nel 2024, il Parlamento europeo ha conferito a Machado e al candidato Edmundo Gonzalez Urrutia il Premio Sakharov per la libertà di pensiero. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha espresso il suo orgoglio per il riconoscimento conferito a Machado, dichiarando: “La tua instancabile lotta per la libertà e la democrazia in Venezuela ha toccato i cuori e ispirato milioni di persone in tutto il mondo”. Ha aggiunto che il Parlamento europeo è stato onorato di riconoscere il coraggio e la determinazione di Machado e Urrutia.

Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha commentato la vittoria di Machado, affermando: “Congratulazioni, María Corina, per aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace. Questo premio onora non solo il tuo coraggio e la tua convinzione, ma ogni voce che si rifiuta di essere messa a tacere”. Von der Leyen ha continuato sottolineando che il riconoscimento invia un messaggio potente: “Lo spirito di libertà non può essere imprigionato. La sete di democrazia prevale sempre. Cara María, la lotta continua”.

Il Premio Nobel per la Pace viene assegnato annualmente a chi ha contribuito in modo significativo alla promozione della pace e della fratellanza tra le nazioni, come stabilito nel testamento di Alfred Nobel. Secondo il testamento, il premio sarà conferito “alla persona che avrà svolto il maggior o il migliore lavoro a favore della fratellanza tra le nazioni, dell’abolizione o della riduzione degli eserciti permanenti e della formazione e diffusione dei congressi per la pace”.

La vittoria di María Corina Machado rappresenta un momento significativo non solo per il Venezuela, ma anche per il movimento globale a favore della democrazia e dei diritti umani. La sua determinazione e il suo coraggio hanno ispirato molti, e il riconoscimento del Nobel per la Pace è un tributo al suo instancabile lavoro in un contesto di crescente repressione. Con la sua resilienza, Machado continua a rappresentare una voce di speranza per coloro che lottano per la libertà e la giustizia in tutto il mondo.



