Chi è Tyler Robinson, giovane di 22 anni finito in manette per l’uccisione di Charlie Kirk: su un proiettile “Bella Ciao”





Il presunto autore dell’omicidio di Charlie Kirk, co-fondatore di Turning Point USA e noto rappresentante dell’estrema destra americana, è stato identificato come Tyler Robinson, un giovane di 22 anni residente nello Utah. L’annuncio è stato dato dal governatore dello stato, Spencer Cox, durante una conferenza stampa, confermando che Robinson sarebbe stato consegnato alle autorità da un suo familiare, presumibilmente il padre. L’evento ha suscitato grande clamore, con il presidente degli Stati Uniti che ha espresso il desiderio di una condanna a morte per l’accusato.





Secondo quanto riferito dal governatore Cox, il presunto attentatore avrebbe agito da solo, senza complici. La dinamica dell’arresto è stata resa nota: un familiare di Robinson avrebbe contattato un amico subito dopo la sparatoria, confessando o suggerendo il coinvolgimento del giovane nell’omicidio. Questo amico ha poi informato l’ufficio dello sceriffo, permettendo agli investigatori di avviare le indagini che hanno portato all’arresto.

Un elemento chiave dell’inchiesta riguarda le munizioni trovate nella pistola utilizzata durante l’attacco. Gli investigatori hanno rilevato che alcune di queste riportavano incisioni particolari, tra cui frasi come “Ehi fascista! Prendilo!” e “Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao Ciao Ciao”. Un’altra munizione riportava l’incisione “Se leggi questo, sei gay LMAO”, espressione che utilizza un acronimo inglese per Laughing My Ass Off, ovvero “sto ridendo a crepapelle”. Questi dettagli hanno contribuito a confermare il collegamento tra Robinson e l’arma del delitto.

L’omicidio è avvenuto durante un evento organizzato dalla sezione locale di Turning Point USA presso la Utah Valley University, situata a sud di Salt Lake City. Secondo quanto dichiarato dal Commissario del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah, Beau Mason, Charlie Kirk, 31 anni, è stato colpito da un proiettile esploso da una distanza di circa 160 metri. Il colpo sarebbe partito dal tetto di uno degli edifici del campus universitario. Kirk è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno fornito ulteriori dettagli sull’accaduto. Nei video si vede il presunto assassino fuggire attraverso i tetti del campus, saltando da un edificio all’altro prima di dirigersi verso una zona residenziale. Gli agenti dell’FBI hanno successivamente rinvenuto un fucile ad alta potenza in un’area boschiva vicina al luogo della fuga. Sul tetto da cui sarebbe stato sparato il colpo mortale sono state trovate tracce significative: impronte del palmo della mano, dell’avambraccio e della scarpa del sospettato.

Le indagini hanno permesso agli investigatori di ricostruire il percorso seguito da Robinson attraverso scale e tetti del campus. Inoltre, sono stati analizzati i messaggi scambiati su Discord tra il sospettato e il suo coinquilino. Nei messaggi, Robinson avrebbe descritto la necessità di recuperare un fucile da un punto di consegna, nasconderlo in un cespuglio e sorvegliare l’area. Si faceva anche riferimento alla personalizzazione dei proiettili e alla presenza di un mirino sul fucile.

Il governatore Spencer Cox ha definito questo evento come un momento cruciale nella storia americana: “È la fine di un capitolo oscuro della nostra storia, o l’inizio di un capitolo ancora più oscuro?”. Nonostante la gravità della situazione, Cox ha ribadito che Robinson avrebbe agito autonomamente, senza alcun supporto esterno.

L’arresto di Tyler Robinson ha scatenato reazioni contrastanti in tutto il paese, con molti che vedono l’omicidio come un segnale preoccupante del clima politico sempre più polarizzato negli Stati Uniti. Il presidente ha sottolineato la gravità dell’accaduto e ha auspicato una pena severa per il responsabile. Nel frattempo, le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto e comprendere le motivazioni dietro l’attacco.

La morte di Charlie Kirk rappresenta una perdita significativa per l’estrema destra americana e per i sostenitori del movimento da lui co-fondato. Turning Point USA è noto per le sue posizioni conservatrici e per il supporto all’amministrazione Trump. L’evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli eventi pubblici e sulla crescente tensione politica negli Stati Uniti.



