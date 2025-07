Chi era Aurora Passanti, la vittima dell’incidente a Modena: la 25enne è morta carbonizzata, grave il conducente

Un drammatico incidente avvenuto nella giornata di domenica 13 luglio ha portato alla morte di Aurora Passanti, una ragazza di 25 anni originaria di Zocca, piccolo comune situato nella provincia di Modena. L’episodio si è verificato lungo la tangenziale di Modena, dove l’auto su cui viaggiava insieme a un amico è finita contro un albero e ha preso fuoco.





Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 14:00, quando il conducente, un giovane di 28 anni, ha perso il controllo della vettura, una Toyota, probabilmente a causa delle condizioni scivolose della strada. In quel momento, la città era stata colpita da un violento temporale che aveva reso la carreggiata particolarmente pericolosa. L’auto è finita fuori strada, impattando violentemente contro un albero, e si è incendiata subito dopo.

Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, allertati dagli automobilisti che si trovavano nelle vicinanze, le fiamme hanno avvolto completamente il veicolo. I soccorritori hanno impiegato diversi minuti per spegnere l’incendio e riuscire a estrarre i due giovani dall’abitacolo. Aurora Passanti, purtroppo, non è sopravvissuta: i medici del 118 hanno potuto solo constatare il decesso sul posto.

Il conducente dell’auto, invece, è stato trasportato in codice rosso al centro grandi ustionati di Parma, dove è attualmente ricoverato in condizioni estremamente critiche. Le sue ferite sono gravi e i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo.

La notizia della scomparsa di Aurora Passanti ha profondamente scosso la comunità di Zocca, dove la giovane era molto conosciuta. Aurora viveva con la madre nel piccolo comune emiliano e aveva lavorato in passato in un bar e in una enoteca del paese. Appassionata di calcio e motociclette, era una ragazza solare e benvoluta da tutti coloro che la conoscevano.

Le indagini sull’incidente sono ancora in corso per chiarire le dinamiche precise dell’accaduto. Gli investigatori stanno cercando di determinare se ci siano stati altri fattori oltre alla strada sdrucciolevole che abbiano contribuito alla perdita di controllo del veicolo. Intanto, il tragico evento ha lasciato un grande vuoto nella vita di chi conosceva Aurora Passanti e ha generato un’ondata di commozione nella comunità locale.

In memoria della giovane, amici e conoscenti hanno espresso il loro cordoglio sui social network, condividendo messaggi di affetto e ricordi legati alla sua vita. La tragedia rappresenta un duro colpo per il piccolo centro di Zocca, che ora piange una delle sue giovani promesse.

I dati preliminari indicano che le condizioni meteorologiche avverse potrebbero aver giocato un ruolo determinante nell’incidente. Il violento temporale che si era abbattuto su Modena poco prima aveva reso la tangenziale particolarmente insidiosa per gli automobilisti. Tuttavia, ulteriori dettagli emergeranno solo con il proseguimento delle indagini.

La famiglia di Aurora Passanti e gli amici più stretti sono ora uniti nel dolore per questa perdita improvvisa e devastante. La giovane lascia un ricordo indelebile in chi ha avuto modo di conoscerla e apprezzarla per la sua energia e il suo entusiasmo.