Chi era Federico Ricci, tragicamente deceduto a 30 anni schiacciato da un ascensore a Carugate mentre era al lavoro

È morto Federico Ricci, un operaio di 30 anni, dopo due giorni di ricovero in ospedale a seguito di un tragico incidente sul lavoro. L’episodio si è verificato intorno alle 12 di martedì 25 marzo a Carugate, in provincia di Milano. Ricci è rimasto schiacciato da un contrappeso mentre stava effettuando la manutenzione di un ascensore all’interno di un condominio situato al civico 1 di via XXV Aprile, dove era stato inviato dalla ditta per cui lavorava.





Le indagini sull’incidente sono attualmente condotte dai carabinieri, sotto la supervisione della Procura di Milano. Gli inquirenti si stanno concentrando sull’accertamento della dinamica dell’incidente e sulla verifica del rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro. La salma di Federico Ricci è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe richiedere ulteriori accertamenti.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane operaio è stato travolto dal contrappeso di un’ampia cabina, che lo ha colpito inizialmente alla testa, schiacciandolo poi a terra senza possibilità di scampo. I vigili del fuoco di Monza e di Milano sono intervenuti prontamente per liberarlo e affidarlo ai sanitari. Dopo le prime cure fornite dai soccorritori del 118, Ricci è stato rianimato e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Tuttavia, le sue condizioni sono apparse subito critiche e, dopo 48 ore di ricovero, è deceduto a causa delle gravi ferite subite nell’incidente.

Federico Ricci, residente a Mompiano (Brescia), era un tecnico specializzato nella manutenzione e riparazione di ascensori e lavorava da anni per una rinomata ditta di Flero. Lascia nel dolore i genitori e una sorella maggiore.

Il tragico evento ha suscitato una forte reazione nella comunità locale e tra i colleghi di lavoro, evidenziando l’importanza della sicurezza sul luogo di lavoro. Incidenti come questo richiamano l’attenzione sulla necessità di garantire standard elevati di sicurezza per prevenire eventi simili in futuro. Le indagini in corso cercheranno di chiarire se tutte le procedure di sicurezza siano state rispettate durante le operazioni di manutenzione.

La morte di Federico Ricci rappresenta una perdita significativa non solo per la sua famiglia, ma anche per il settore della manutenzione degli ascensori, dove la sua esperienza e competenza erano altamente apprezzate. La sua scomparsa mette in luce il rischio che molti lavoratori affrontano quotidianamente e la necessità di un impegno costante per migliorare le condizioni di lavoro.

In un contesto in cui la sicurezza sul lavoro è fondamentale, è essenziale che le aziende adottino misure adeguate per proteggere i propri dipendenti. La tragedia di Carugate serve da monito per tutti, sottolineando l’importanza di una cultura della sicurezza che deve permeare ogni aspetto del lavoro.

Il caso di Federico Ricci non è isolato, e la sua storia si aggiunge a quella di molti altri lavoratori che hanno subito incidenti sul lavoro. È fondamentale che le autorità competenti prendano in considerazione questi eventi per promuovere cambiamenti significativi nelle politiche di sicurezza.