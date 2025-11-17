Chi era il ristoratore Quirin Kuhnert, morto nel tentativo di soccorrere una vicina a Brazzano di Cormons





Oggi, la comunità di Cormons è stata scossa da una tragedia che ha coinvolto Quirin Kuhnert, un giovane tedesco di 32 anni. L’uomo ha perso la vita mentre cercava di raggiungere l’83enne Guerrina Skocaj, travolta da un’ondata di acqua e fango che ha colpito la frazione di Brazzano. Kuhnert, che si era trasferito nel Collio pochi mesi fa, ha tentato di soccorrere l’anziana, che risulta ancora dispersa.





Il dramma si è svolto in un contesto di emergenza, quando Kuhnert ha immediatamente compreso la gravità della situazione. Mentre cercava di avvicinarsi alla casa della donna, è stato investito da una colata di fango proveniente dalla collina sovrastante. Il suo corpo è stato rinvenuto solo nel pomeriggio, dopo ore di ricerche condotte dai Vigili del Fuoco in condizioni estremamente difficili.

Prima di essere travolto, Kuhnert era riuscito a salvare un’altra residente. Secondo quanto riportato dal fratello della donna, “Quirin ha bussato alla sua porta sollecitandola a fuggire”. La donna, spaventata, è riuscita a scappare in pigiama e scalza, grazie all’intervento tempestivo del giovane. Tuttavia, Kuhnert non ha avuto la stessa fortuna mentre proseguiva verso la casa di Guerrina, dove è stato sepolto dalla frana.

Originario della Baviera, Kuhnert frequentava Cormons da vent’anni, trascorrendo qui le sue vacanze e creando legami profondi con la comunità locale. A febbraio aveva aperto un’enogastronomia chiamata “Buon Sapore”, concepita come un punto di incontro per residenti e visitatori. In un’intervista rilasciata pochi mesi fa, aveva dichiarato: “Voglio creare un punto d’incontro per la comunità, dove i brazzanesi possano ritrovarsi e i turisti scoprire i sapori autentici del Collio. Questo territorio mi ha sempre affascinato e ora voglio restituire qualcosa, portando la mia esperienza e il mio entusiasmo”.

Il suo progetto, giovane e ambizioso, rifletteva l’amore per un territorio che aveva scelto come casa. Il gesto eroico di Kuhnert, che ha cercato di salvare un’anziana, racconta di un uomo profondamente legato alla comunità, pronto a mettere a rischio la propria vita per gli altri.

La tragedia ha colpito non solo la famiglia e gli amici di Kuhnert, ma anche l’intera comunità di Cormons, che ha perso un membro attivo e dedicato. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di dolore e incredulità tra coloro che lo conoscevano. Molti ricordano Kuhnert non solo come un imprenditore, ma anche come una persona generosa e disponibile, sempre pronta ad aiutare gli altri.

Le autorità locali stanno continuando le ricerche per trovare Guerrina Skocaj, la donna che Kuhnert stava cercando di salvare. La situazione meteorologica avversa ha complicato le operazioni di soccorso, ma i Vigili del Fuoco e le squadre di emergenza sono impegnati a garantire la sicurezza della zona e a cercare di recuperare eventuali dispersi.



