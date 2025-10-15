Chi era Pamela Genini, 29 anni: l’ex modella uccisa dal compagno che non accettava la separazione





La tragica vicenda di Pamela Genini, una giovane imprenditrice e ex modella, ha scosso la comunità di Milano. Nella serata di martedì 14 ottobre, Pamela, 29 anni, è stata assassinata a coltellate dal suo compagno, Gianluca Soncin, 52 anni. L’episodio è avvenuto nel suo appartamento al terzo piano di un edificio situato in via Iglesias, nella zona di Gorla. La coppia, che aveva iniziato una relazione circa un anno fa, stava vivendo un momento di crisi, con Pamela intenzionata a porre fine alla relazione.





Dopo aver aggredito Pamela sul balcone dell’abitazione, Gianluca ha tentato di suicidarsi colpendosi al collo con il coltello. Attualmente, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda, ma non è in pericolo di vita. L’uomo è stato arrestato e ora è accusato di omicidio volontario aggravato.

Pamela Genini era originaria di Strozza, un comune in provincia di Bergamo, e aveva recentemente trasferito la sua vita a Milano per inseguire i suoi sogni professionali. Figlia di madre russa e padre italiano, aveva intrapreso una carriera nel mondo della moda, viaggiando in tutta Europa con la sua fedele cagnolina, Bianca. Di recente, aveva avviato un brand di moda mare in collaborazione con la sua migliore amica, Elisa Bartolotti, influencer e modella di intimo.

La relazione con Gianluca Soncin si era rivelata problematica sin dall’inizio. L’uomo, originario di Biella e con un passato di precedenti penali per truffa, aveva esercitato un controllo sempre più opprimente su Pamela. Secondo quanto riportato, la coppia viveva un rapporto caratterizzato da minacce e violenze, giunto ormai al capolinea. Un ex fidanzato di Pamela, contattato durante una violenta lite tra i due, ha dichiarato: “Lei voleva lasciarlo, non ce la faceva più”. È stato proprio lui a contattare le forze dell’ordine, allertato dalle richieste di aiuto della giovane.

Quando gli agenti sono giunti sul posto, hanno trovato Pamela già in fin di vita, mentre Gianluca continuava ad accanirsi su di lei. La situazione si è rivelata drammatica, culminando in un intervento tempestivo da parte della polizia. Nonostante gli sforzi per salvare la giovane, i soccorritori non sono riusciti a farla sopravvivere.

La morte di Pamela Genini ha sollevato un forte dibattito sulla violenza di genere e sulla necessità di affrontare seriamente questo problema. La sua storia rappresenta un triste esempio di come relazioni tossiche possano portare a conseguenze fatali. Le autorità e le associazioni locali stanno ora lavorando per sensibilizzare l’opinione pubblica e fornire supporto alle vittime di violenza domestica.

In seguito a questo tragico evento, la comunità di Milano si è mobilitata per organizzare eventi di commemorazione e discussioni sul tema della violenza di genere. Molti amici e conoscenti di Pamela hanno espresso il loro dolore e la loro incredulità per quanto accaduto, sottolineando la necessità di creare spazi sicuri per le donne e di promuovere una cultura di rispetto e non violenza.

Le indagini sull’omicidio di Pamela sono in corso, e gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragica fine. La testimonianza dell’ex fidanzato e le dichiarazioni di chi conosceva Pamela saranno fondamentali per comprendere meglio la dinamica della relazione e il contesto in cui si è verificato il delitto.

La storia di Pamela Genini è un richiamo alla responsabilità collettiva di combattere la violenza di genere e di supportare le vittime in situazioni di abuso. È fondamentale che la società si unisca per prevenire tali tragedie e garantire che ogni individuo possa vivere in un ambiente sicuro e rispettoso. La memoria di Pamela deve servire da monito per tutti, affinché simili episodi non si ripetano in futuro.



