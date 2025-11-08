Chi era Stefania Palmieri, vittima dell’incidente sull’A22: perde la vita con il piccolo che aspettava





Un tragico incidente stradale ha colpito la comunità di Padova, dove una donna di trentasei anni, Stefania Palmieri, ha perso la vita insieme al bambino che portava in grembo. La tragedia si è consumata venerdì mattina lungo l’autostrada A22 del Brennero, nel tratto compreso tra Mantova Nord e Nogarole Rocca. Palmieri, che era incinta al nono mese, avrebbe dovuto partorire tra pochi giorni.





Secondo le prime ricostruzioni, l’auto di Stefania si è scontrata con un camion che la precedeva, rimanendo incastrata sotto il mezzo pesante. Il personale del 118 è intervenuto prontamente, cercando di rianimarla, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare né per lei né per il suo bambino. Le autorità competenti, in particolare la polizia stradale di Verona, stanno indagando per chiarire le cause esatte dell’incidente.

Originaria di Modena, Stefania Palmieri viveva a Padova e lavorava per una ditta di abbigliamento di Milano. La notizia della sua morte ha lasciato la sua famiglia e il suo compagno in uno stato di profondo choc. Suo padre, Beniamino Palmieri, un noto chirurgo ed ex professore universitario presso Unimore, ha espresso il suo dolore in una dichiarazione: “Aveva la gioia negli occhi di chi aspetta un figlio, una vita che si stava realizzando pienamente con la maternità, il lavoro che amava, i tanti affetti. Un’altra vita, invece, che doveva nascere. Quella di suo figlio, mio nipote. Mancava solo una settimana, Stefania lo aspettava con grande gioia. Una tragedia che purtroppo fatico a realizzare, non ci sono davvero parole. Stava andando a trovare alcuni suoi parenti. Poi è arrivata la chiamata. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per entrambi”.

Amici e conoscenti di Stefania la ricordano come una persona brillante e stimata. Un’amica ha dichiarato: “Era avvocato, ed era stimata da tutti. Aveva anche un appartamento a Milano, girava tanto. Quando ho saputo, sono rimasta senza parole. Una persona splendida”. Questo ritratto di Palmieri mette in evidenza non solo il suo successo professionale, ma anche la sua personalità calorosa e affettuosa.

La salma di Stefania è stata trasferita all’ospedale di Medicina legale per le necessarie pratiche di rito. Si prevede che i funerali si terranno lunedì, ma i dettagli sono ancora in fase di definizione. La comunità locale è scossa dalla notizia, e molte persone hanno espresso il loro cordoglio per la perdita di una giovane madre e del suo bambino.

Il drammatico incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale lungo l’A22, una delle arterie principali del traffico in Italia. Le autorità sono ora chiamate a riflettere sulle misure di sicurezza e sulle condizioni delle strade, specialmente in tratti noti per la loro pericolosità. La polizia stradale sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e per fornire un quadro chiaro di quanto accaduto.

La morte di Stefania Palmieri rappresenta una perdita incolmabile non solo per la sua famiglia, ma anche per tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata. Il suo sogno di diventare madre, che stava per realizzarsi, è stato tragicamente interrotto. La comunità di Padova e Modena si unisce nel lutto, ricordando una giovane donna che aveva ancora tanto da dare e che sarà sempre nei cuori di chi l’ha conosciuta.



