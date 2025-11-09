Chi erano Denis Cannata, Clinton Sala e Oscar Angioletti, le vittime dell’incidente sulla tangenziale di Bergamo





Un tragico incidente si è verificato questa mattina, domenica 9 novembre, lungo la tangenziale sud di Bergamo, precisamente all’altezza di Stezzano. L’incidente ha causato la morte di tre persone: i giovani amici Clinton Sala di 23 anni e Denis Cannata di 21 anni, che viaggiavano su una Mercedes CLA 220, e il 62enne Oscar Angioletti, conducente di un furgoncino bianco coinvolto nello scontro.





La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dagli inquirenti. Secondo le prime informazioni, la Mercedes, guidata da Clinton Sala, avrebbe tentato di sorpassare una Hyundai con due donne a bordo, le quali sono rimaste lievemente ferite. Durante il sorpasso, Sala ha invaso la corsia opposta, impattando frontalmente contro il furgoncino Citroen Berlingo guidato da Angioletti, il quale si trovava in compagnia del fratello 64enne, ora ricoverato in gravi condizioni.

L’azione di sorpasso effettuata da Sala è stata considerata pericolosa, poiché avvenuta in un tratto di strada contrassegnato da doppia linea continua, dove la visibilità è limitata. Questo stesso tratto era già stato teatro di un incidente mortale nel febbraio del 2025, quando un 33enne, Gianluigi Cattaneo, aveva perso la vita in circostanze simili.

Le vittime dell’incidente, Oscar Angioletti e Clinton Sala, sono decedute sul colpo a causa dell’impatto. Denis Cannata, inizialmente trasportato in condizioni critiche all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è deceduto poche ore dopo il ricovero. La notizia delle morti ha suscitato grande commozione nella comunità locale, che piange la perdita di giovani vite.

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i carabinieri di Bergamo, insieme a numerosi mezzi del 118 e ai vigili del fuoco, per gestire la situazione e indagare sulla dinamica del sinistro. Le autorità stanno ora cercando di determinare a quale velocità viaggiasse la Mercedes al momento dell’incidente e se ci siano altri fattori da considerare.

Il tratto di tangenziale è stato chiuso al traffico per diverse ore, permettendo ai soccorsi di operare e alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi necessari. La chiusura della strada ha creato disagi temporanei alla circolazione, ma è stata ritenuta necessaria per garantire un’indagine accurata.

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale in aree ad alta densità di traffico come quella della tangenziale di Bergamo. Le autorità locali sono chiamate a riflettere su possibili misure preventive per evitare che simili tragedie si ripetano in futuro.

La comunità di Bergamo e i familiari delle vittime si uniscono nel dolore per questa tragedia, che ha portato via tre vite in un attimo. La speranza è che la memoria di Clinton Sala, Denis Cannata e Oscar Angioletti possa servire da monito per una maggiore attenzione alla guida e al rispetto delle norme stradali.



