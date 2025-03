Chi erano Marco Curcio e Karen Demozzi, i turisti italiani vittime dell’incidente in Kenya

Oggi, il tragico incidente stradale avvenuto in Kenya ha portato alla morte di due turisti italiani: Marco Curcio, 39 anni, e Karen Demozzi, 52 anni. L’incidente ha coinvolto un minibus nel quale viaggiavano sei connazionali, causando anche ferite a quattro di loro, fortunatamente non gravi. Le informazioni sono state confermate dal Ministero degli Esteri italiano.





Marco Curcio, originario di Milano, è deceduto sul colpo, mentre Karen Demozzi, residente ad Albiano in Trentino, è morta poco dopo il trasporto in un ospedale di Mombasa. I due turisti facevano parte di un gruppo in vacanza in uno dei resort di Diani Beach, una località nota per le sue spiagge bianche e il mare cristallino.

L’incidente si è verificato durante uno spostamento in minivan, quando il pulmino è uscito dalla carreggiata e si è ribaltato. Secondo le testimonianze raccolte dall’agenzia ANSA, il minibus sarebbe stato costretto a uscire di strada mentre un camion lo sorpassava. Il camion, rientrando nella propria corsia, avrebbe spinto il pulmino fuori dalla carreggiata, provocando il ribaltamento del veicolo. La polizia locale sta attualmente indagando sulla dinamica esatta dell’incidente, in contatto con l’Ambasciata d’Italia, che si è attivata per assistere i connazionali coinvolti.

L’Ambasciata, attraverso il Consolato onorario di Mombasa, ha comunicato che gli altri quattro turisti italiani coinvolti nell’incidente sono stati trasportati in due diversi ospedali locali per ricevere cure. Tra i feriti, vi sono un padre e una figlia minorenne; la giovane è stata dimessa e non è in pericolo di vita. Anche altre due donne sono state ricoverate, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

La notizia della tragedia ha suscitato grande commozione in Italia, dove i familiari delle vittime stanno ricevendo supporto dalle autorità. Il Ministero degli Esteri ha attivato un servizio di assistenza per i familiari dei turisti coinvolti, fornendo informazioni e supporto logistico per il rientro in patria.

L’incidente ha evidenziato i rischi legati ai trasporti turistici in alcune aree del mondo, dove le condizioni stradali possono essere precarie e la sicurezza dei veicoli non sempre garantita. Gli esperti raccomandano ai turisti di prestare attenzione e di informarsi sulle condizioni locali prima di intraprendere viaggi in determinate regioni.

Il resort di Diani Beach, dove i turisti stavano trascorrendo le loro vacanze, è una delle mete più ambite del Kenya, apprezzata per la bellezza naturale e le attività ricreative che offre. Tuttavia, eventi come questo mettono in evidenza la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza dei trasporti, specialmente per i gruppi di turisti.