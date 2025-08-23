Chiara Ferragni ha ufficializzato la relazione con Giovanni Tronchetti Provera pubblicando la prima foto di coppia. L’imprenditrice e il compagno sono stati paparazzati a Ibiza





La vita sentimentale di Chiara Ferragni entra in una nuova fase. Dopo settimane di indiscrezioni e avvistamenti, l’imprenditrice digitale ha scelto di confermare pubblicamente la relazione con Giovanni Tronchetti Provera, figlio di Marco Tronchetti Provera e di Cecilia Pirelli. La conferma è arrivata attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 28 milioni di persone.





Nella foto, condivisa nella mattinata di sabato 23 agosto, Ferragni e Tronchetti Provera appaiono abbracciati sullo sfondo di un tramonto sul mare. Entrambi sorridenti, trasmettono l’immagine di una coppia affiatata e serena. Lo scatto mette così fine alle voci che nelle ultime settimane avevano ipotizzato una crisi tra i due.

La scelta di ufficializzare la storia arriva a poco più di un mese dalla conclusione del matrimonio con Fedez, con il quale Chiara Ferragni ha avuto due figli: Leone e Vittoria. Dopo anni di intensa esposizione mediatica come coppia – i cosiddetti Ferragnez – la separazione è stata accompagnata da grande attenzione pubblica. Ora, entrambi sembrano aver trovato nuovi equilibri sentimentali.

Negli stessi giorni, infatti, anche Fedez ha reso ufficiale la sua relazione con Giulia Honegger. Il rapper e l’imprenditrice sono stati paparazzati insieme, confermando così che entrambi gli ex coniugi hanno intrapreso percorsi separati.

Il nuovo legame tra Ferragni e Tronchetti Provera non è rimasto confinato ai social. Nei giorni scorsi i due sono stati fotografati a Ibiza, in compagnia della piccola Vittoria. Le immagini hanno mostrato l’imprenditore impegnato a giocare con la bambina, che appariva sorridente e a suo agio. Una scena che delinea il ritratto di una famiglia allargata, in cui i figli sembrano al centro delle attenzioni di entrambi i genitori.

Il rapporto tra i due nuovi compagni degli ex coniugi ha destato curiosità, alimentando l’interesse mediatico intorno alla vita privata delle due figure pubbliche. Tuttavia, le recenti immagini di Leone e Vittoria insieme alle rispettive famiglie fanno emergere un clima di serenità, nonostante la separazione dei genitori.

La decisione di Chiara Ferragni di condividere la prima foto ufficiale con il compagno rappresenta anche un segnale di stabilità e di fiducia in questa nuova fase della sua vita. Dopo mesi difficili, segnati non solo dalla separazione ma anche da polemiche pubbliche e professionali, l’imprenditrice sembra intenzionata a mostrare la sua rinascita personale.

Il compagno, Giovanni Tronchetti Provera, quarantaduenne, appartiene a una delle famiglie imprenditoriali più note in Italia. La sua presenza accanto a Ferragni ha suscitato sin da subito l’interesse della cronaca rosa. La scelta di vivere alla luce del sole questa relazione conferma che entrambi intendono affrontarla senza nascondersi.

Anche sul piano mediatico, la pubblicazione dello scatto segna una svolta. Dopo mesi in cui la vita privata di Chiara Ferragni era rimasta in secondo piano rispetto alla separazione dai Ferragnez, ora la narrazione pubblica si concentra sul nuovo capitolo che si apre accanto a Tronchetti Provera.

Il contesto familiare appare dunque in fase di riorganizzazione. I bambini restano al centro delle priorità sia per Ferragni che per Fedez, come dimostrano le immagini che li ritraggono sereni con entrambi i genitori e con i nuovi compagni. Una circostanza che suggerisce una gestione condivisa della genitorialità, nonostante la separazione coniugale.

In un’estate caratterizzata da viaggi e momenti di relax, Chiara Ferragni ha scelto di vivere apertamente il nuovo legame, condividendo con i suoi follower un’immagine che segna ufficialmente la fine di un capitolo e l’inizio di un altro.



