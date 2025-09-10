Chiara Giallonardo diventa mamma a 46 anni: è nata la figlia Vittoria, “La mia rivincita”





La conduttrice televisiva Chiara Giallonardo ha annunciato con grande emozione la nascita della sua prima figlia, Vittoria, avvenuta lo scorso 21 agosto. La notizia è stata resa pubblica dalla stessa presentatrice attraverso un post su Instagram, che mostrava un fiocco rosa e la piccola mano della neonata. Questo momento speciale segna una svolta significativa nella vita della giornalista, che ha condiviso la gioia della maternità con i suoi follower e il pubblico televisivo.





A distanza di qualche settimana dal lieto evento, Chiara Giallonardo ha deciso di presentare la sua bambina in diretta televisiva durante la puntata del 10 settembre de La Volta Buona, programma dedicato al mondo delle mamme. Collegandosi da casa, la conduttrice ha mostrato per la prima volta Vittoria, stringendola affettuosamente tra le braccia. Durante l’intervento, visibilmente emozionata, ha dichiarato: “La mia vittoria in tutti i sensi. Dal momento in cui è nata e me l’hanno appoggiata sul petto, la mia vita è cambiata. Ho capito il significato dell’espressione ‘sei parte di me’”. Ha poi aggiunto: “Mi sembra di vederla crescere e cambiare da un giorno all’altro, è tutta una magia”.

La strada verso la maternità non è stata priva di ostacoli per Chiara Giallonardo, che nei mesi precedenti aveva affrontato critiche e commenti negativi legati alla sua età. La conduttrice aveva rivelato la sua gravidanza lo scorso maggio durante un’intervista nello studio di Caterina Balivo, suscitando reazioni contrastanti sui social. Alcuni utenti si erano espressi in modo critico, definendola “egoista” o sottolineando che a 46 anni sarebbe più comune essere nonni piuttosto che genitori. Tra i commenti più aspri si leggevano frasi come: “Un’altra egoista, nonna incinta a 46 anni”, “A 46 anni diventa mamma, che coraggio” e “A 46 anni io avevo 3 nipoti, a quell’età si fa la nonna”.

Nonostante le polemiche, Chiara Giallonardo ha affrontato le critiche con serenità e determinazione. In risposta alle osservazioni ricevute, aveva dichiarato pubblicamente: “Non c’è una scelta giusta e una sbagliata, ognuno è libero di fare quello che preferisce. Con tutte le cose orribili che sentiamo accadere ai bambini, quando la vita arriva va solo accolta con gioia”. La conduttrice ha così ribadito il suo diritto di vivere la maternità in modo pieno e senza giudizi esterni.

La nascita di Vittoria rappresenta per Chiara Giallonardo un momento di grande felicità personale e professionale. Nonostante le difficoltà legate ai pregiudizi sull’età, la giornalista ha scelto di condividere apertamente questa nuova fase della sua vita con il pubblico che la segue da anni. La sua storia è diventata simbolo di resilienza e di libertà di scelta, dimostrando che ogni percorso verso la genitorialità è unico e degno di rispetto.

L’annuncio della nascita di Vittoria è stato accolto con affetto da molti fan della conduttrice, che si sono congratulati con lei attraverso i social network. Tuttavia, il dibattito sulla maternità in età avanzata rimane un tema divisivo nella società italiana. La vicenda di Chiara Giallonardo ha contribuito a sollevare una riflessione più ampia su questo argomento, evidenziando l’importanza di rispettare le scelte individuali e di abbandonare i pregiudizi legati a stereotipi anacronistici.



