Chiara lancia una bomba su Helena: Mavi, sei sicura di voler sapere la verità?

Nella semifinale del Grande Fratello, trasmessa lunedì 24 marzo su Canale 5, non ci sono state sorprese significative per gli spettatori che hanno seguito l’edizione 18. Chi ha guardato da casa ha potuto intuire l’andamento del programma, con l’unico momento di “giustizia” rappresentato dall’ingresso di Helena Prestes come quarta finalista, accompagnato da un’eliminazione attesa dal pubblico.





Il colpo di scena più notevole della serata è stata l’eliminazione di Shaila Gatta, che ha visto svanire il sogno di entrare nella finale. Dopo aver avuto la fortuna di pescare il bollino dorato nel gioco piramidale, è stata Shaila a decidere chi mandare in televoto con lei per la finale del lunedì successivo. La scelta dell’ex velina è caduta su Helena, la quale ha poi optato per Chiara. Questa decisione ha sollevato interrogativi, lasciando intendere che Helena potesse avere un piano strategico, o che volesse concedere un’altra settimana a Mariavittoria Minghetti, sua amica.

Il televoto ha visto prevalere Chiara Cainelli, che ha ottenuto oltre il 30% dei voti, rimanendo in gioco, sebbene non tra i finalisti. Nella fase finale, sono rimaste in competizione solo Helena e Shaila, con la modella brasiliana che ha conquistato il 52% delle preferenze, assicurandosi così il tanto ambito posto tra i finalisti.

Successivamente alla semifinale, si è accesa una discussione tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Chiara ha espresso a Mariavittoria la sua opinione, affermando che Helena Prestes avesse scelto di mandarla in nomination per motivi strategici, insinuando che la modella brasiliana avesse un piano dietro la sua decisione. Secondo Chiara, Helena avrebbe agito con intenzioni non completamente sincere, cercando di influenzare Mariavittoria sulle reali motivazioni dietro la scelta della sua amica.

Mariavittoria, però, ha respinto le accuse, sostenendo che Helena non l’avesse scelta per proteggerla, ma perché era consapevole della forza sia sua che di Shaila. Non vedendo nulla di male nella decisione della modella, Mariavittoria ha cercato di difendere il legame che la unisce a Helena.

Le affermazioni di Chiara hanno suscitato numerose reazioni sui social. I fan del programma hanno criticato aspramente le parole della Cainelli, accusandola di mettere in cattiva luce Helena e di intromettersi nei rapporti tra le concorrenti. “Oh menomale che Chiara era quella che non metteva mai zizzania, che non provocava, che non si intrometteva nei rapporti degli altri, che non sparlava di Helena per metterla contro qualcuno. Alla faccia eh. Che carogna. Che vile. Che infida”, si legge in un commento su X, evidenziando il disappunto del pubblico.

In un altro commento, si sostiene che Helena non ha scelto Mariavittoria per paura di un’eventuale eliminazione, ma ha rischiato molto sfidando Chiara, e questo va apprezzato. Altri utenti hanno accusato Chiara di falsità, affermando che, contrariamente a quanto dichiarato, aveva già espresso l’intenzione di scegliere Mariavittoria se avesse trovato il bollino dorato.

Con l’avvicinarsi della finale, le dinamiche tra i concorrenti continuano a complicarsi. Le strategie e le relazioni personali si intrecciano, rendendo ogni scelta cruciale per il proseguimento del gioco. Chiara, in particolare, sembra voler giocare un ruolo attivo nel mettere in discussione le scelte di Helena, creando così un’atmosfera di tensione che potrebbe influenzare le prossime eliminazioni.