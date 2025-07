Chiara Nasti racconta sui social un episodio spiacevole vissuto in treno: un commento sarcastico di un uomo che l’ha aiutata con le valigie l’ha infastidita

L’influencer napoletana Chiara Nasti ha condiviso sui suoi profili social un episodio che l’ha vista protagonista durante un recente viaggio in treno. La giovane, in compagnia della figlia Dea, ha chiesto assistenza a un uomo per gestire alcune valigie e il passeggino, ma la risposta ricevuta l’ha lasciata amareggiata.





Secondo quanto riportato dalla stessa Nasti, l’uomo inizialmente si era mostrato disponibile nell’aiutarla, ma successivamente ha fatto un commento che lei ha interpretato come sarcastico e inappropriato. Attraverso una story pubblicata su Instagram, la 25enne ha spiegato: “Gentile la gente ultimamente, mi sono fatta aiutare da un ragazzo che lavora sul treno avendo troppe valigie e la bimba. Dopo che mi ha aiutata con il passeggino mi ha sorriso chiedendomi: vuole anche un massaggio ai piedi?”.

La frase, che probabilmente voleva essere ironica, non è stata accolta positivamente dall’influencer, che l’ha definita “scansafatiche e maleducato”. Questo episodio ha spinto Chiara Nasti a sfogarsi pubblicamente con i suoi due milioni di follower, evidenziando come si sia sentita infastidita dal tono del commento.

L’influencer era in viaggio con la sua secondogenita Dea, nata dalla relazione con il calciatore Mattia Zaccagni, con cui ha anche un altro figlio, Thiago. La bambina, che tra poco compirà un anno, era con la madre durante questo spostamento che, nonostante fosse ordinario, è diventato oggetto di discussione per via dell’episodio raccontato.

Negli ultimi tempi, Chiara Nasti è stata al centro dell’attenzione mediatica non solo per la sua attività sui social, ma anche per alcune polemiche legate ai suoi spostamenti. Recentemente, infatti, era stata criticata per aver condiviso immagini dei suoi viaggi in jet privato insieme ai figli. In molti avevano commentato negativamente questa scelta, accusandola di ostentare uno stile di vita lussuoso. Tuttavia, il viaggio in treno raccontato dall’influencer sembra contraddire queste critiche, dimostrando che utilizza anche mezzi di trasporto comuni.

L’episodio narrato da Nasti ha suscitato reazioni contrastanti sui social. Alcuni utenti hanno espresso solidarietà nei confronti dell’influencer, ritenendo il commento dell’uomo fuori luogo e poco rispettoso. Altri, invece, hanno sottolineato come la situazione possa essere stata fraintesa o ingigantita. In ogni caso, il racconto ha attirato molta attenzione, confermando ancora una volta come ogni aspetto della vita di personaggi pubblici come Chiara Nasti possa diventare motivo di dibattito.

Non è la prima volta che l’influencer condivide episodi personali sui social, rendendo i suoi follower partecipi della sua quotidianità. Con oltre due milioni di seguaci su Instagram, Chiara Nasti è una delle figure più seguite nel panorama italiano e ogni suo post o dichiarazione genera inevitabilmente grande interesse.

Resta da capire se l’episodio avrà ulteriori sviluppi o se si limiterà a rimanere uno dei tanti racconti condivisi dall’influencer sul suo profilo. Intanto, il viaggio in treno è diventato un ulteriore spunto per discutere del rapporto tra personaggi pubblici e vita quotidiana, oltre che della percezione che questi hanno delle interazioni con le altre persone.